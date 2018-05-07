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На Геопортале области размещены данные о памятных объектах Великой Отечественной войны
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На Геопортале области размещены данные о памятных объектах Великой Отечественной войны 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведена большая работа по размещению и актуализации сведений для раздела «Мемориалы» на Геопортале Ярославской области (gis76.ru).
— Обновление сведений на Геопортале имеет особое значение, особенно в преддверии очередной годовщины Великой Победы. Эта работа — наша дань уважения и благодарности защитникам Родины, — отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. — По каждому мемориалу здесь представлена исчерпывающая информация: размещены фотографии, ссылки на сканы исторических документов, различных очерков, а также учетные карточки воинских захоронений.
За состоянием мемориалов и захоронений регулярно следят общественники и волонтеры. Благодаря их усилиям пополняется и база данных Геопортала. Так, совсем недавно в селе Нагорье Переславского района прошла церемония перезахоронения останков солдата, погибшего 75 лет назад в Ленинградской области. Они были обнаружены поисковым отрядом из Санкт-Петербурга в июле прошлого года в районе озера Барского. Имя солдата было расшифровано с помощью смертного медальона. Установлено, что М. А. Мужичков погиб 25 июля 1943 года. Все данные были сразу заведены на страницы Геопортала.
Побывали волонтеры и на кладбище на Туговой горе, где могиле семьи Головановых-Донцовых был присвоен статус воинского захоронения. Руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков высоко оценивает возможности Геопортала в совершенствовании базы данных воинских захоронений.
— Теперь на электронной карте области впервые появились точные координаты могил Героя Советского Союза Николая Козлова, полного кавалера ордена Славы Виктора Грошева, погибших в Афганистане. И это наша ветеранская вахта, наш «Бессмертный полк», — отметил Игорь Ямщиков. — Геопортал помогает значительно расширить возможности электронной базы данных воинских захоронений.
На сегодняшний день на Геопортале региона размещена информация о 586 военно-мемориальных объектах, 216 воинских захоронениях, 207 мемориальных досках, 77 захоронениях Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
Справка
Геопортал активно используется ведомствами региона. Всего в настоящее время на Геопортале области размещено более полутора миллионов картографических объектов, около 2 тысяч тематических слоев, как публичных, так и для служебного пользования. В том числе аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, инвестиционные площадки, предоставляемые земельные участки, схема территориального планирования Ярославской области, избирательные участки, зоны покрытия сотовой связью 2G/3G/4G и многое другое.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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