Российский оппозиционер: Навальный не угрожает Кремлю

Rzeczpospolita: В субботу в нескольких российских городах прошли многотысячные антиправительственные митинги. Это знак, что в России много людей, которые не поддерживают Владимира Путина?

Сергей Митрохин: На улицы вышла в первую очередь молодежь, которая не принимала участия в выборах, полностью их проигнорировала. Российская оппозиция была бы сильнее, если бы молодые люди все же пришли к урнам и сделали свой выбор. Тогда Путин не одержал бы победу с таким результатом, а протесты имели бы больше смысла.

— Молодые люди говорят, что они не ходят на выборы, потому что все равно не могут повлиять на их исход.

— Протестные акции тоже не оказывают влияния на ситуацию в стране, они ничего не меняют. Конечно, протестовать стоит, но одновременно должна вестись какая-то политическая деятельность. Выборы — лучшая возможность такую деятельность продемонстрировать.

— Во главе протестов стоит Алексей Навальный . Ему не позволили принять участие в выборах, поэтому он призвал их бойкотировать.

— Это была огромная ошибка. Из-за него многие люди с оппозиционными взглядами не пошли на выборы и таким образом позволили Путину победить. Неважно, добивался Навальный этого или нет, но в итоге другие оппозиционные кандидаты не получили той поддержки, на которую рассчитывали. Когда люди не приходят на выборы, результаты голосования проще фальсифицировать.

— Разве Навальный не стал сейчас единственным оппозиционным политиком в России, которого Кремль считает угрозой?

— Он никоим образом не угрожает власти. Пропаганда утверждает, что за протестными акциями стоят заграничные силы, а на улицы выходят хулиганы. Это лишь укрепляет позицию Кремля. Навального сложно назвать соперником Путина: у него не было бы шансов, даже если бы его допустили на выборы. Теоретически такие шансы могли бы появиться, если бы в России начался серьезный кризис, однако, в таком случае Навальному пришлось бы конкурировать со многими другими оппозиционными политиками. Сейчас он выступает только лидером молодежных протестов, он не пользуется поддержкой ни одной серьезной оппозиционной силы. Большинство оппозиционеров относятся к нему негативно или нейтрально и держатся от него подальше.

— Если протестные акции не представляют угрозы для власти, почему полиция продолжает жестко их пресекать? Навального и его сторонников постоянно задерживают.

— Российское руководство показывает, что оно полностью контролирует ситуацию в стране. Оно боится, что такие акции могут перерасти в нечто большее. Кроме того, общество стараются запугать, чтобы к протестам присоединялось как можно меньше людей. Это работает: участников такого рода массовых акций с каждым годом становится все меньше.