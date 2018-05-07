Вице-президент РАР: радио слушают более 55 млн россиян

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Аудитория российских радиостанций превышает 55 млн человек, говорить о ликвидации радиоточек в квартирах преждевременно. Об этом в День радио, который отмечается 7 мая, рассказали главы ведущих профильных холдингов страны.

"Сегодня радио слушают практически все, а если точнее, то свыше 55 млн россиян в возрасте 12 лет и старше", — рассказал ТАСС вице-президент Российской академии радио, глава холдинга «ГПМ Радио» Юрий Костин

Он напомнил, что самым массовым продуктом холдинга является " Авторадио " — около 10 млн слушателей ежедневно в РФ . Кроме того, популярностью пользуются станции «Юмор FM» и Радио Energy, быстро растет сеть Детского Радио, федерализируется Comedy Радио.

Говоря об идее замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса , предложившего на IV Ялтинском международном экономическом форуме заменить радиоточки в квартирах на автоматический доступ в интернет, Костин заметил, что такой шаг излишен.

"Никаких административных решений, на мой взгляд, здесь не требуется.

Радиоточки, с точки зрения надежности в любой ситуации, в том числе выхода из строя высокотехнологичных беспроводных систем, теоретически могут быть резервным способом передачи информации разного свойства, например, имеющей отношение к системе гражданской обороны, могут спасать жизни.

Пусть наряду с цифровым вещанием, которое не за горами, остается и FM, и даже радиоточки", — отметин Костин.

Забота обо всех слушателях

В свою очередь гендиректор «Европейская медиагруппы» Роман Емельянов отметил, что через автомобильные приемники слушает FM-радио около половины радиослушателей, четверть пользуется и домашними, и переносными приемниками, при этом около 13,5% продолжает слушать проводное радио.

"Нельзя забывать о том, что проводное радио слушает в основном старшее поколение, и это аудитория государственных разговорных станций «Маяк» и «Россия», — сказал Емельянов. — Если лишить их провода, аудитория этих станций упадет, многим из них [слушателей] переучиваться на интернет будет просто тяжело".

Как отметила гендиректор компании «Мультимедиа холдинг» Евгения Киселева , говоря об инициативе Чибиса, если автоматический доступ в интернет поможет отдаленным от развитых миллионников населенным пунктам «получать стабильный интернет за адекватную обслуживанию радиоточки стоимость, то это, несомненно, хорошо».

7 мая в России ежегодно отмечается День радио, праздник работников всех отраслей связи. Он был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР от 2 мая 1945 года в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским физиком Александром Поповым (1859-1905).

С 1945 до 1980 года отмечался как День радио. Затем стал профессиональным праздником работников всех отраслей связи согласно указу Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» (утвержден законом СССР от 23 октября 1980 года). После распада Советского Союза праздник продолжает отмечаться в РФ по советским постановлениям.