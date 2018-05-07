Глава Ростова Зинаина Неярохина о депутате Игоре Амурале: депутат был несдержанным 

Постоянная комиссия Ростовской-на-Дону городской Думы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью расставила все точки над «И» в скандале о нападении с пистолетом депутата Игоря Амураля на водителя, в результате дорожного конфликта. Важно отметить, что сам Игорь Амураль на заседании Гордумы не явился в связи командировкой. Однако после 15 минут с момента начала обсуждения ситуации стало ясно, что депутат стал жертвой дорожного хулигана, а непорядочные СМИ раздули из мухи слона. Все единогласно заявили, что депутат не виноват. Кроме того, один из присутствующих заявил, что Игорь Амураль встречался с потерпевшим Сергеем Коваленко. В ходе этой встречи последний требовал денег, но депутат отказался платить. После чего потерпевший якобы пригрозил депутату скандалом. Можно сказать, что из всех присутствующих только глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина объективно и беспристрастно прокомментировала сложившую ситуацию вокруг депутата: «Нам не нужно предъявлять претензий к СМИ. Мы сегодня обсуждаем ситуацию, которая случилась с нашим депутатом. СМИ они на то и СМИ, что показывать, рассказывать где в городе, что происходит. СМИ они занимаются своим делом, это их работа. Что мне больше всего не нравится в этой ситуации. То, что он размахивал пистолетом. Шел он с ним или не шел, у него в руках был пистолет. Нужно быть в его возрасте посдержаннее. Я считаю, что депутатам нужно понимать, что во-первых они депутаты, они несут большую ответственность и перед населением. Почему эту ситуацию подхватили СМИ и пользователи интернета, потому что депутат проявил несдержанность. Это беспокоит всех людей. Но сам факт уже налагает „отпечаток“ на Думу. Мы орган местного самоуправления. Мы должны думать, а не каждый раз горячиться. И в какие-то моменты нужно уметь себя сдерживать, уметь держать себя в руках», — высказала свое мнение Зинаида Неярохина.