Как прошёл один из самых сложных полумарафонов Европы — ROSA 777

На последний день (6 мая) фестиваля ROSA RUN запланировали самый тяжёлый забег — ROSA 777. Это один из самых сложных полумарафонов Европы. Чтобы закончить эту дистанцию, участникам пришлось пробежать семь километров по равнине, семь в гору и семь обратно, с горы (но можно было объединиться с двумя другими людьми и пробежать эстафету). Для тех, кто пока не готов морально и физически преодолеть 21 километр, организаторы подготовили короткую дистанцию — ROSA 7 (семь километров). Регистрация на беговой фестиваль ROSA RUN в 2019-м уже открыта! До 20 мая можно купить слоты по самым выгодным ценам. Все подробности ЗДЕСЬ

Артур Саруханов

главный редактор сайта «За рулём» — ROSA 777 — мой десятый полумарафон, но я впервые бежал такую комбинированную дистанцию. Было тяжело, но пробежал достойно — ни разу не перешёл на шаг. Самый сложный участок — как ни странно, спуск. Пульс был даже выше, чем на подъёме.

Я участвовал во всех забегах ROSA RUN. Больше всего понравился карнавальный забег — было весело, чувствовался беговой движ. Сам я бежал в белорусской рубахе.

Если сравнивать ROSA PEAK и ROSA 777, то вторая дистанция тяжелее. Первый забег сложный, но односложный — надо постоянно бежать вверх, а второй забег разнообразнее и длиннее. Каждый сегмент «выбивал» по-своему. Возможно, вернусь в следующем году и улучшу свои результаты.

Виктория Лапшова

директор по развитию «Спорт-Экспресс» — ROSA 777 — это мой первый полумарафон в жизни. И я думала, что будет тяжелее. Самый сложный участок — подъём в гору. До этого я пробегала максимум 15 километров в более комфортных условиях, поэтому участие в этом забеге для меня было экспериментом. Но всё прошло круто, на протяжении всей дистанции я испытывала только положительные эмоции. Иногда приходилось переходить на шаг — встречались очень крутые участки на подъёме. Моё время — 2 часа 33 минуты. Я очень довольна результатом, считаю себя героем.

Раньше я скептически относилась к беговым мероприятиям и вообще бегу на длинные дистанции, но после фестиваля ROSA RUN моё отношение изменилось. Теперь я подумываю о том, чтобы завоевать ещё не одну медаль и даже пробежать марафон.

Ещё на фестивале я пробежала ROSA PEAK — для меня это было неожиданно, изначально я не планировала бежать. И для меня этот забег оказался тяжелее полумарафона: я участвовала без палок и бежала в обычных кроссовках. Уже ближе к финишу лежал снег со льдом, было скользко, из-за этого стало страшно бежать, но всё обошлось и мне всё равно понравилось.

коммерческий директор The Challenger — Я не занимаюсь постоянно бегом, поэтому даже ROSA 7 (семь километров) стала для меня настоящим челленджем. Забег проходил под палящим солнцем, что существенно усложнило задачу, и уже на половине пути моим главным желанием было просто добежать до финиша и не упасть в обморок.

Помогало то, что дистанция проходила вдоль живописной набережной реки Мзымта — от неё шёл небольшой ветерок, иногда появлялась тень. Несмотря на то что забег позиционировался как прямая дистанция, там всё-таки встречались небольшие перепады высоты, а ещё мосты и лестницы, что тоже давалось нелегко.

На протяжении гонки очень порадовали волонтёры и болельщики, они не давали упасть духом и помогали найти в себе силы добежать до конца, говоря, что медалей хватит на всех. После пересечения финиша я не сразу смогла прийти в себя, но затем наступила эйфория, появилась гордость, что я смогла преодолеть эту трассу.

Большое спасибо организаторам ROSA RUN и партнёрам, в частности команде ММС РУС ( Mitsubishi Motors ), за возможность стать частью этого бегового праздника и приключений. Победителями ROSA 777 стали: 1 место — Дмитрий Сафронов (1 час 12 минут 6 секунд), 2 место — Глеб Шариков (1 час 16 минут 28 секунд), 3 место — Алексей Мамарин (1 час 20 минут 46 секунд). Среди девушек самыми быстрыми оказались: Елена Седова (1 час 25 минут 16 секунд), Ульяна Шарикова (1 час 26 минут 55 секунд), Ольга Тарантинова (1 час 28 минут). Эти результаты кажутся нам феноменальными! Поздравляем!

Запись «Как прошёл один из самых сложных полумарафонов Европы — ROSA 777» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.