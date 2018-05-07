Префект СЗАО Алексей Пашков поздравил ветеранов с Днём Победы

В преддверии празднования Дня Победы, 4 мая, в доме культуры «Салют» состоялся праздничный концерт, посвящённый 73-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне. Ветеранов и тружеников тыла поздравил префект СЗАО Алексей Пашков

— 73 года назад советский народ одержали Великую Победу. По доброй традиции мы встречаемся в преддверии памятной даты, чтобы сказать вам, дорогие ветераны, слова благодарности за то, что вы отстояли свободу и независимость нашей страны! Ни одно поколение наших граждан не забудет то, что вы сделали. Мы помним, какой ценой досталась эта победа, и я горжусь тем, что многие наши ветераны, побывавшие в тылу, до сих пор рядом с нами. Большое спасибо и низкий поклон участникам и ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляю вас с этим великим праздником, желаю всем счастья, здоровья и мирного неба над головой! — сказал в своем поздравлении Алексей Пашков.

Префект также вручил цветы и поздравительные открытки ветеранам, отметившим в начале мая дни рождения. Подарки получили жительница района Строгино Мая Матвеевна Чебакова, отпраздновавшая 90-летний юбилей 1 мая и Николай Петрович Теревков, которому исполнилось 92 года 3 мая.

— Сегодня в этом зале те, на чьих плечах держится вся общественная работа Москвы , потому что нет ничего сильнее ветеранских организаций. Спасибо вам за то, что вы находите в себе силы быть честными и терпеливыми. 9 мая — это не просто общий праздник, это праздник каждого. 24 июня 1941 года ушёл на фронт мой дед, а 23 марта 1943-го его карточка была уже закрыта… Мы нашли место, в котором он погиб, и я хочу, чтобы об этом знал мой сын, и тогда 9 мая будет вечным праздником, и это правильно. От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы! — сказала Ирина Белых.