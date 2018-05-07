Феномен Жириновского, или почему Владимир Вольфович — не Трамп

Владимир Жириновский много лет остается одной из главных фигур российской политики, несмотря на неоднозначное амплуа.

25 апреля исполнилось 72 года самому скандальному российскому политику Владимиру Жириновскому. В последний раз он привлек к себе внимание всей страны во время выборов президента, поучаствовав в теледебатах. В прямом эфире Вольфович оскорбил Ксению Собчак , назвав дурой и не только, после чего та облила его водой. Когда уже страсти поулеглись, решили аналитически разобрать его образ в политике.

«Мать — русская, отец — юрист»

Жириновский любит говорить афоризмами и однажды во время предвыборной кампании 1991 года сказал про себя: «Мать — русская, отец — юрист». Его родной отец Вольф Эйдельштейн был депортирован из Западной Украины, где у него был свой агробизнес, в Казахстан . Там он познакомился с Александрой Макаровой , которая родила ему сына Володю. Но семьи не получилось: Эйдельштейна депортировали в Польшу , а позже он перебрался на историческую родину — в Израиль . Фамилию отца будущий политик носил до 18 лет, потом взял фамилию матери — Жириновский (по другому мужу. — Авт.), и во дворе его уже тогда дразнили Жириком.

После окончания алма-атинской школы амбициозный провинциал уехал покорять Москву . Учился на вечернем отделении юрфака МГУ и в Институте восточных языков, что объясняет его владение четырьмя языками, в том числе турецким. Жириновский защитил диссертацию на докторскую степень по философии, но не пошел в науку. С 1990 года Владимир Вольфович на партийной работе в ЛДПР , лицом которой он стал.

Амплуа как отражение характера

Не запомнить политика, машущего руками и резко выражающегося, было невозможно. Тем более что он постоянно подливал масла в огонь. В народе Жириновского называют шутом. Многие политтехнологи считают, что Жириновский этот образ выдумал, выпестовал. Быть шутом удобно: можно говорить все, что хочешь, и привлекать к себе внимание электората.

Выходки:

На заседании Госдумы он оттаскал за волосы депутата Евгению Тишковскую и пытался ее задушить.

Заявил, что российское гражданство надо давать только русским.

Обещал расстрелять и повесить всех воров, жуликов и коррупционеров, особенно из «Единой России»

— Это амплуа шута, смешного спарринг-партнера, ему больше всего подходит, — говорит эксперт в области политической психологии Кирилл Светицкий. — У него такая ярко выраженная акцентуация характера. Есть такие люди, которым хочется актерствовать, быть на виду, нести чушь, главное, чтобы их слышали, а они от этого получали удовольствие.

Кирилл Светицкий // Фото: YouTube

В отличие от настоящего шута в карнавальной культуре или пьесах Шекспира Жириновский режет не правду-матку и не смеется над официозом, а говорит ту правду, которую говорить ему позволяет власть. Жириновский никогда не набирал на выборах свыше 10 процентов голосов и по сути был кандидатом против всех, через него сливались протестные настроения и недовольство.

— У Жириновского нет целей общественных, — говорит Светицкий. — Есть личная — продержаться на плаву. Такая у него психологическая мотивация.

И с помощью образа шута ему это удается. Он прекрасно выражает мысли и чаяния аудитории — не самой образованной и не самой продвинутой, на которую сделал ставку.

Преемница в юбке

Кажется, вышедший на политическую арену в 90-х годах Владимир Жириновский — уходящая натура. Ничего подобного.

— На Западе есть похожий тип политика, — говорит Светицкий. — В США это сенатор Маккейн, у них с Жириновским очень похожие амплуа.

А вот Трамп и Жириновский — две большие разницы. За миллиардером Трампом не только скандальные высказывания и карикатурный образ, но и дела: финансовые взлеты и падения, бизнес-империя, доставшаяся от отца, и желание изменить американское общество.

России Владимир Вольфович в своем умении привлекать внимание, эпатировать и устраивать шоу тоже не одинок. У него есть преемники, готовые нести его «знамя».

— Собчак — это такой Жириновский в юбке, — рассуждает Светицкий. — Но амплуа то же самое. Ее задача — аккумулировать протестные настроения и сливать их, имея за пазухой «Дом-2», очень громко и ярко.

Собчак и Жириновский схлестнулись в прямом эфире ТВ // Фото: YouTube

В этом смысле жест Ксении Анатольевны в прямом эфире с плесканием водой выглядит очень символично. Она повторила то, что сделал сам Жириновский много лет назад. Даже если Владимир Вольфович вдруг решится уйти со сцены, дело его будет жить.