Сила есть — ума не надо. ОМОН и казаки испортили Путину праздник

Не всегда все средства хороши, тем более, когда речь идет о разного рода акциях протеста, где костяк составляют молодежь и подростки. Можно сколько угодно ставить в укор Алексею Навальному участие в его митингах школьников и студентов. Можно говорить о том, что он провокатор и сам ведет своих сторонников под дубинки, не соглашаясь митинговать в разрешенных местах.

Вот только зачем с особой жестокостью подавлять протесты, которые сами по себе ничем не угрожают действующей власти, хотя бы потому, что они не многочисленны? Зачем это делать перед инаугурацией, которая и так омрачена событиями в Кемерове и Вололамске, тяжелым экономическим положением страны и взрывоопасной внешнеполитической ситуацией? Зачем привлекать на свою сторону фриковатых казаков и прочих ряженых маргиналов? Ответа на эти вопросы у власти, судя по всему, нет.

Экспертное сообщество России в большинстве своем посчитало ошибкой жесткие действия правоохранительных органов и привлечение казаков к разгону митингов.

«Меньше всего перед инаугурацией президента был нужен жестокий разгон мирных и совершенно безобидных манифестаций. Да еще и с участием каких-то идиотских ряженых казаков, что вызывает тяжелые исторические реминисценции. Избиение подростков и массовое винтилово детей — самый неблагоприятный медийный фон для инаугурации», — отметил у себя на странице в Facebook известный политолог Валерий Соловей

Фотографии с «винтиловом» подростков, где омоновцы при полном обмундировании тащат школьников в автозаки, уже облетели весь интернет. Но ведь можно было работать с таким контингентом тоньше. Складывается впечатление, что силовики вышли из-под контроля властей. Сложно поверить в то, что чиновники не понимали, какими имиджевыми рисками это грозит.

«События в Москве и в других городах России 5 мая, в ходе которых власть бросила против митингующих помимо ОМОНа полувоенные неофициальные формирования (так называемых «казаков»), вынуждают к срочному созыву Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Использование властью черносотенных и фашиствующих боевиков для жестокого избиения студентов и журналистов — открытое и доказанное явление», — заявил Максим Шевченко.

Многие политологи говорят о далеко идущих последствиях столкновений казаков с протестующей молодежью. Ведь отныне не казаки ассоциируются с государственной властью, а наоборот власть ассоциируется с ними: ощущение того, что казаки действовали по указке, предательски не покидает. Здесь же можно вспомнить и про то, как люди с нагайками скрылись с Пушкинской площади в Москве, когда в «бой» пошли омоновцы. Некоторые эксперты увидели в этих событиях деградацию государственных институтов.

«Нельзя в XXI веке пользоваться инструментарием начала ХХ века. Это и ярчайшее свидетельство деградации, и фактор, эту деградацию усиливающий. Кстати, сто лет назад черносотенцы режиму, как известно, не помогли. Наоборот, они лишь способствовали окончательному отчуждению от него думающей части общества», — считает политолог Аббас Галлямов

Да, говорить о том, что прошедшие митинги поставили под вопрос легитимные 76% Путина на выборах, было бы преувеличением. Сегодня он вступит в свои законные права, и никто ему не помешает. Но молодые ребята, получившие дубинкой или нагайкой по голове, уж точно никогда этого не забудут и припоминать свои гематомы и царапины будут именно президенту, ведь они вышли на акцию «Он нам не царь».