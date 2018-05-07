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Сибирские ученые создадут системы утилизации сточных отходов в Омске, Перми и Карелии
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Сибирские ученые создадут системы утилизации сточных отходов в Омске, Перми и Карелии 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Институт катализа (ИК) Сибирского отделения РАН приступит в этом году к производству оборудования для безопасного сжигания осадков очистных сооружений с применением катализаторов в Омске и планирует поставить такие системы в Пермь и Петрозаводск. Об этом ТАСС сообщил замдиректора ИК СО РАН по научной работе Вадим Яковлев.
"Мы создаем систему каталитического сжигания илов, которые накапливаются на очистных сооружениях, для «Омскводоканала»: надо доработать проектную документацию, начать изготовление нестандартного оборудования, к концу 2019 года комплекс должен быть построен. Заинтересованность в таких системах проявили водоканалы Перми и Петрозаводска — идет разработка и технико-экономическое обоснование", — рассказал Яковлев.
Ученые предлагают установки для утилизации илов предприятиям «Росводоканала» и «Российских коммунальных систем». «Настал момент, когда сами коммунальные предприятия стали заинтересованы в том, чтобы решать проблему илов», — отметил он.
Сжигание с применением катализаторов позволяет безопасно утилизировать илы, которые накапливаются на очистных сооружениях — температура горения по сравнению с обычным сжиганием снижена вдвое, из-за чего уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу. Сейчас илы закапываются на специально отведенных для этого участках, но в некоторых городах, например, Омске, земля для их захоронения скоро закончится.
Как сообщалось ранее, ориентировочная стоимость строительства в Омске комплекса мощностью 1,5 тонны в час с выделением 4 МВт тепловой энергии оценивалась в 330 млн рублей.
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