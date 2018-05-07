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«Ростелеком» подарил учебники тамбовским пенсионерам
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«Ростелеком» подарил учебники тамбовским пенсионерам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В преддверии майских праздников Тамбовский филиал «Ростелекома» подарил пенсионерам, обучающимся в муниципальном казенном учреждении «Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова» (МКУ «ЦДСП») учебники «Азбука интернета».
С 2012 года почти 500 человек старшего поколения прошли обучение компьютерной грамотности, благодаря «Ростелекому» и МКУ «ЦДСП», и каждый год количество желающих освоить интернет растёт.
Сергей Мордасов, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Курсы пользуются популярностью. Прогулов у нас не бывает — даже самые взрослые ученики понимают важность навыков владения компьютером. Кстати, самому старшему нашему выпускнику — 96 лет! И, чтобы наши учебники были действительно эффективными, к их разработке «Ростелеком» привлекал геронтопсихологов. Весь материал изложен простым понятным языком с подробными иллюстрациями, так что с усвоением материала учениками серебряного возраста проблем нет».
По завершении курсов «Ростелеком» предлагает выпускникам подключиться к сети по линейке тарифов «Выгодный интернет». Она оптимизирована подпотребности старшего поколения, сочетая актуальность предложения и разумную стоимость. Тариф предусматривает варианты подключение домашнего безлимитного интернета на скорости до 100 Мбит/с по технологиям FTTx, VDSL или GPON, в зависимости от технической возможности. Оборудование «Ростелеком» предлагает получить в рассрочку, в аренду или совершить единовременную покупку.
Более подробную информацию о тарифе, ценах и возможности подключения можно узнать по бесплатному номеру Единой справочной службы8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в офисах продаж «Ростелекома».
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