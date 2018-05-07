Сибирский институт расширил производство катализаторов для получения бионефти

НОВОСИБИРСК , 7 мая. / ТАСС /. Институт катализа (ИК) Сибирского отделения РАН перешел от лабораторного к опытно-промышленному производству катализаторов для получения биотоплива и намерен поставить в 2018 году увеличенную партию нидерландской компании, которая специализируется на этих видах топлива. Об этом ТАСС сообщил замдиректора ИК СО РАН по научной работе Вадим Яковлев.

Институт делает катализаторы для так называемого гидрооблагораживания бионефти: катализатор убирает из топлива лишний кислород и замещает его водородом — таким образом, бионефть становится пригодной для добавки в углеводородное топливо.

"У нас есть договор на поставку укрупненной партии катализаторов для голландской компании BTG (Biomass Technology Group). У них есть производство биотоплива, и они покупают у нас катализаторы. Мы делаем масштабный переход от лабораторного производства до опытно-промышленного", — рассказал Яковлев.

Катализаторы для биотоплива производятся институтским подразделением «НТО ПК».

"Бионефть не может напрямую использоваться в качестве компонента для топлива, потому что она вязкая и имеет повышенную кислотность. После гидрооблагораживания она становится похожей на бензин, и ее можно добавлять в традиционное топливо. Раньше биотопливо в Европе облагалось более низким акцизом — сейчас эту преференцию убрали, но инфраструктура создана, и процесс продолжает жить своей жизнью", — пояснил Яковлев.