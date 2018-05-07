Биография Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев руководил правительством 2 тыс. 191 день (с 8 мая 2012 года). Прежний рекорд по длительности пребывания на посту премьера — 1 тыс. 925 дней — принадлежал Виктору Черномырдину

Происхождение, образование, научные степени

Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Отец — Анатолий Афанасьевич (1926-2004), был профессором Ленинградского технологического института им. Ленсовета (ныне — Санкт-Петербургский государственный технологический институт). Мать Юлия Вениаминовна (род. 1939), филолог, преподавала в Ленинградском государственном педагогическом институте (ныне — Российский государственный педагогический университет) им. А. И. Герцена, позже работала экскурсоводом в Павловске.

Кандидат юридических наук. Доцент. В 1990 году в СПбГУ защитил диссертацию на тему «Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия».

Начало карьеры

В 1982 году Медведев работал лаборантом кафедры Ленинградского технологического института им. Ленсовета.

В 1987-1990 годах был ассистентом кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ. Весной 1989 года участвовал в избирательной кампании профессора юридического факультета ЛГУ Анатолия Собчака по выборам народных депутатов СССР.

В 1990-1999 годах — преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Одновременно в 1990-1995 годах — советник председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака, эксперт комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга , председателем которого являлся Путин.

В 1990-х годах являлся соучредителем коммерческих компаний «Финцелл» и «Илим Палп Энтерпрайз», контролировавших ряд предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности.

На государственной службе

С 9 ноября по 31 декабря 1999 года — заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Дмитрия Козака

С 31 декабря 1999 года по 3 июня 2000 года был заместителем Александра Волошина , руководителя Администрации президента РФ (с 31 декабря 1999 года пост и. о. главы государства занимал Владимир Путин, 26 марта 2000 года он был избран президентом РФ, 7 мая 2000 года вступил в должность).

15 февраля 2000 года Медведев возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

С 3 июня 2000 года — первый заместитель руководителя, с 30 октября 2003 года по 14 ноября 2005 года — руководитель Администрации президента.

В 2000-2008 годах также входил в состав совета директоров ОАО «Газпром» . В июне 2000 года — июне 2001 года занимал пост председателя, в июне 2001 года — июне 2002 года — заместителя председателя компании. В 2002-2008 годах вновь возглавлял совет директоров «Газпрома».

12 ноября 2003 года вошел в состав Совета безопасности РФ . С 24 апреля 2004 года по 25 мая 2008 года и с 25 мая 2012 года по настоящее время — постоянный член Совбеза.

14 ноября 2005 года был назначен первым заместителем председателя правительства РФ Михаила Фрадкова , с сентября 2007 года — Виктора Зубкова . Занимал этот пост до 7 мая 2008 года. Курировал вопросы реализации национальных проектов, обеспечения свободы экономической деятельности, развития конкуренции и антимонопольной политики, проведения государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, развития массовых коммуникаций, взаимодействия правительства с органами судебной власти и прокуратуры , проведения госполитики в сфере юстиции.

10 декабря 2007 года руководители "Единой России" "Справедливой России" , Аграрной партии и партии «Гражданская сила» на встрече с Путиным предложили выдвинуть первого вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост главы государства на выборах 2 марта 2008 года. 11 декабря 2007 года Медведев объявил, что в случае своего избрания на пост президента намерен предложить должность председателя правительства Путину. 17 декабря 2007 года на VIII съезде партии «Единая Россия» Медведев был официально выдвинут кандидатом в президенты РФ. В январе 2008 года его предвыборный штаб возглавил руководитель президентской Администрации Сергей Собянин

Работа на высших государственных постах

2 марта 2008 года Медведев был избран президентом РФ, набрав 70,28% голосов избирателей (второе место — лидер КПРФ Геннадий Зюганов , 17,72%). Стал самым молодым главой государства в российской истории с 1917 года. Медведев вступил в должность 7 мая 2008 года. Занимал пост президента РФ до 7 мая 2012 года. Являлся Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ (в том числе во время вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года), председателем Государственного совета РФ.

С 25 мая 2008 года по 25 мая 2012 года как глава государства занимал пост председателя Совета безопасности РФ.

24 сентября 2011 года на XII съезде «Единой России» Медведев предложил на следующих президентских выборах в 2012 году выдвинуть в качестве партийного кандидата председателя партии, премьер-министра страны Владимира Путина. Глава правительства в свою очередь заявил, что для него «это огромная честь», и сказал, что в случае его избрания «Дмитрий Анатольевич… возглавит правительство Российской Федерации, для того чтобы продолжить работу по модернизации всех сторон нашей жизни».

С 8 мая 2012 года — председатель правительства РФ (его кандидатуру поддержали 299 депутатов из 450, против — 144).

С 22 мая 2012 года — член Всероссийской политической партии «Единая Россия», с 26 мая — председатель партии.

Участие в различных органах

Председатель международного попечительского совета Московской школы управления «Сколково» (с сентября 2006 года), попечительского совета Ассоциации юристов России (с 2007 года).

Являлся председателем президиума Совета по реализации приоритетных национальных проектов (2006-2008).

Возглавляет президиумы советов при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России (с июня 2012 года), по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (с февраля 2013 года).

Руководит правительственными комиссиями по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (с июня 2012 года), по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и по вопросам охраны здоровья граждан (обе — с октября 2012 года), по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (с марта 2013 года), по координации деятельности Открытого правительства (с апреля 2013 года), по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (обе — с сентября 2013 года), по вопросам социально-экономического развития Калининградской области (с марта 2015 года), по импортозамещению (с августа 2015 года), по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий (с июня 2016 года).

Возглавляет Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (с мая 2012 года), а также правительственный совет по развитию отечественной кинематографии (с июня 2012 года).

Председатель попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета.

Сведения о доходах, звания, награды, публикации

Сумма декларированного дохода за 2017 год составила 8 млн 565 тыс. руб. Супруга доходов не декларировала.

Действительный государственный советник I класса (2000).

Полковник запаса.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (2015). Имеет благодарность президента РФ (2003).

Является кавалером Большого креста с бриллиантами ордена «Солнце Перу» (2008). Награжден орденами Освободителя ( Венесуэла ; 2008), Славы ( Армения ; 2011), Иерусалима (Палестинская национальная администрация; 2011), «Данакер» (2016; Киргизия ).

Является одним из авторов учебника «Гражданское право» для учебных заведений высшего профессионального образования под редакцией Александра Сергеева Юрия Толстого . Написал для него четыре главы: по государственным и муниципальным предприятиям, кредитным и расчетным обязательствам, транспортному праву, алиментным обязательствам.

За создание учебника был удостоен премии правительства РФ в области образования за 2001 год.

Семья, хобби

Любимая рок-группа — Deep Purple. Также слушает музыку Black Sabbath, Led Zeppelin.

Медведев — один из самых активных пользователей интернета среди российских высокопоставленных чиновников. Его аккаунт в Twitter — @KremlinRussia — был заведен 23 июня 2010 года, когда Медведев занимал пост президента РФ (летом 2011 года аккаунт был переименован в @MedvedevRussia). Он стал первым среди российских госслужащих, кто завел свой микроблог, а его аккаунт является одним из самых популярных ресурсов в российской блогосфере — в настоящий момент у него 5,46 млн читателей. Помимо русскоязычного у Медведева есть англоязычный аккаунт — MedvedevRussiaE.

Глава российского правительства ведет аккаунты в Facebook (1,4 млн подписчиков), «ВКонтакте» (2,2 млн), Instagram (2,9 млн человек).