В Москве парковка на День Победы будет бесплатной

"В майские праздники… и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной", — сказал он.

Ранее администратор столичного парковочного пространства (АМПП) попросил московских автовладельцев соблюдать правила парковки в связи с праздничными мероприятиями. Как напомнили в АМПП, 9 мая в Москве будет проходить военный парад, акция «Бессмертный полк» и другие праздничные мероприятия, поэтому некоторые улицы города будут перекрыты.