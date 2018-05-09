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В Москве парковка на День Победы будет бесплатной
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В Москве парковка на День Победы будет бесплатной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Парковка в Москве на День Победы будет бесплатной, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.
"В майские праздники… и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной", — сказал он.
Ранее администратор столичного парковочного пространства (АМПП) попросил московских автовладельцев соблюдать правила парковки в связи с праздничными мероприятиями. Как напомнили в АМПП, 9 мая в Москве будет проходить военный парад, акция «Бессмертный полк» и другие праздничные мероприятия, поэтому некоторые улицы города будут перекрыты.
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