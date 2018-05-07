В Сети опубликованы пикантные снимки Фриске с супругом

В своем профиле девушка поделилась фотоотчетом с отдыха. Наталья опубликовала несколько пляжных снимков. На нем она запечатлена на берегу моря в объятиях мужа, который ее нежно целует.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1773687632715412651_217907267"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1772554561521793435_217907267"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.640625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.640625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

В комментарии к снимкам Фриске использовала поэтические строки:

«Радуйтесь жизни, смейтесь от счастья, Улыбок не прячьте назло всем несчастьям. Живите! Любите безумно и страстно! Грустить не спешите! Ведь жизнь так прекрасна!»

Пользователи оценили пронизанные атмосферой нежности фотографии и засыпали сестру красавицы Жанны комплиментами. Они отметили, что Наталья очень похожа на покойную певицу и пожелали ей и ее мужу хорошего отдыха, позитива и улыбок, пишет сайт Dni.ru.

Стоит отметить, что заряд энергии Наталье скоро очень даже понадобится. Ранее сообщалось, что девушка решила вернуться на сцену, чтобы принять участие в благотворительном концерте «Жанна Фриске — Я рядом!».