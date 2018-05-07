Наделал много шуму. 10 фактов, которые стоит знать об Александре Попове

В день, изменивший историю современного мира, SPB.AIF.RU собрал 10 интересных фактов о жизни выдающегося ученого.

1. Ученик семинарии

Будущий ученый родился в религиозной семье. Его отец — Степан Петрович — был священником при Богословском заводе в Пермской губернии. Кроме Александра в семье было ещё 6 детей. Его старший брат Рафаил преподавал латинский язык в Далматовском духовном училище, куда 10-летний Саша пошел учиться. Через два года юноша перевелся в третий класс Екатеринбургского духовного училища. В те годы в Екатеринбурге жила его старшая сестра Мария. Она была женой священника Георгия Левитского, чей отец в свою очередь занимал ответственный пост в епархиальном училищном правлении. В 1873-м его Мария умирает, и ее муж принимает решение ехать в Петербург — учиться в духовную академию. Саша же возвращается в Пермь , где поступает в местную духовную семинарию. Среди выпускников этого высшего религиозного заведения было много уважаемых людей — священник и математик, крупный специалист в области теории чисел Иван Первушин , известный врач-гигиенист Павел Серебренников, писатель, автор уральских сказов Павел Бажов . Пополнил со временем списки известных учеников и Александр Попов, войдя в историю, как изобретатель радио.

2. Объявление в газете

После Пермской семинарии Александр поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В городе на Неве он познакомился со своей будущей женой — Раисой Богдановой. Она была дочерью известного юриста, который всеми силами старался, чтобы та получила высшее образование. Однако чтобы поступить в вуз, девушка должна была сдать экзамены на аттестат зрелости при мужской гимназии. Чтобы подготовить ее к испытанию, отец стал подыскивать репетитора и дал объявление в газете. На это откликнулся студент-второкурсник Попов, который и стал заниматься с девушкой. Вскоре в семье Раисы произошла трагедия: скоропостижно скончался отец. Богдановы остались без средств к существованию. Понимая плачевное положение, Александр стал безвозмездно заниматься с Раисой. В итоге она успешно сдала как экзамены на аттестат зрелости, так и поступила в Высшие женские медицинские курсы при Николаевском военном госпитале.

В 1882-м Попов окончил университет, а через год он получил приглашение работать в Кронштадте в минно-офицерских классах. Несмотря на то, что подающему надежды выпускнику предлагали остаться преподавателем в Санкт-Петербургском университете, он выбрал Кронштадт. В выборе перевесило то, что молодой человек в то время был страстно увлечен опытами по изучению электромагнитных колебаний, а в Кронштадте имелся отлично оборудованный для опытов кабинет.

Кстати, в том же 1883 году состоялась свадьба Попова и Богдановой. Правда, поскольку девушка еще продолжала учебу, три года воссоединиться молодожены не могли: Раиса Алексеевна жила в Петербурге, а Александр Степанович — в Кронштадте.

4. Семейный бюджет

Стоит отметить, что Александр Степанович был очень увлечен своей работой и значительную часть своего заработка тратил на проведение опытов по радиосигнализации. Материальной поддержкой семьи занималась Раиса Алексеевна.

Она работала в Кронштадтском военно-морском госпитале, преподавала гигиену и естествознание, была школьным врачом. При этом она еще успевала воспитывать детей и помогать мужу в его работе. После изобретения радио в 1895 году у Александра Степановича возникла обширная зарубежная переписка. Хорошо зная иностранные языки, Раиса Алексеевна помогала мужу и в этом деле.

5. Дети

В 1886 году вся семья собралась в Кронштадте. К тому времени у пары уже был сын Степан, который появился на свет в Петербурге в 1884 году. Через год после воссоединения супругов, родился второй мальчик, которого назвали в честь отца — Александром. Когда же в 1891-м году родилась девочка, то ей выбрали имя Раиса. Следующее прибавление в семействе произошло в 1899 году: самой младшей стала дочка Екатерина.

Степан с детства увлекался музыкой, делал значительные успехи в технике фортепьянной игры. В Мемориальном музее–квартире Попова при ЛЭТИ сохранились ноты, которые подарил своему сыну изобретатель радио. Среди них есть и увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила». Александр же с малых лет хотел стать архитектором и обучался рисованию.

Жизни сыновей оборвались во время войн. Степан, как участник гражданской войны, прошёл вместе с Красной армией до Ростова на-Дону, где скончался в 1920-м от свирепствовавшего тогда брюшного тифа. Александр же умер в 1942 году во время блокады Ленинграда.

Раиса Александровна Попов пошла по стопам матери и стала врачом. Во время войн она работала в госпиталях. В 1942 году ее эвакуировали в Москву , где она и прожила до конца жизни. Екатерина тоже прожила долгую жизнь (77 лет). Она стала основателем и бессменным руководителем Мемориального музея А. С. Попова и Мемориального музея-квартиры А. С. Попова при ЛЭТИ.

6. Радиограмма «Генрих Герц»

7 мая (25 марта) 1896 года Александр попов провёл опыты с радиотелеграфией, соединив свой аппарат с телеграфом. Первой радиограммой, которая была послана на расстояние 250 м, стал два слова «Генрих Герц».

Сохранился доклад профессора Скобельцына об этом дне: «В заключение докладчик (А. Попов — прим.) произвёл опыт с вибратором Герца, который был поставлен в соседнем флигеле на противоположной стороне двора. Несмотря на значительное расстояние и каменные стены, расположенные на пути распространения электрических лучей, при всяком сигнале, по которому приводился в действие вибратор, звонок прибора громко звучал».

Это произошло за месяц до заявки Гульельмо Маркони, которому в ряде стран приписывают изобретение радио.

7. Ледокол «Ермак»

Один из переломных моментов в исследованиях Попова произошел во время проведения опытов на кораблях Балтийского флота. В 1899-м году его ассистенты случайно обнаружили, что когерер при уровне сигнала, недостаточном для его возбуждения, преобразует амплитудно-модулированный высокочастотный сигнал в низкочастотный, так что его сигналы становится возможным принимать на слух.

Узнав об это Попов изменил свой приемник, поставив вместо чувствительного реле телефонные трубки. В итоге летом 1901 года он олучил русскую привилегию № 6066, группа XI, с приоритетом 14 (26) июля 1899 года на новый (линейно-амплитудный) тип «телеграфного приёмника депеш, посылаемых с помощью какого-либо источника электромагнитных волн по системе Морзе».

Среди первых кораблей, оборудованных радиотелеграфом Попова, стал первый в мире ледокол арктического класса «Ермак».

8. Кто первый?

Споры о том, кто является «отцом радио», идут уже больше века. Единого мнения нет до сих пор. В числе претендентов на это почетное звание — Никола Тесла , Генрих Герц, Александр Попов и Гульельмо Маркони.

В 1995 году ЮНЕСКО провело торжественное заседание, посвящённое столетию изобретения радио. Совет директоров Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) отметил демонстрацию Попова как веху в электротехнике и радиоэлектронике.

Статья в разделе «История» на официальном сайте IEEE утверждает, что А. С. Попов действительно был первым, но был вынужден подписать соглашение о неразглашении, связанное с преподаванием в Морской инженерной школе.

9. День радио

4 мая 1945 года вышло постановление Совнаркома СССР: «В ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским учёным А. С. Поповым, исполняющегося 7 мая 1945 г., СНК Союза ССР постановил: учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоёв населения, установить 7 мая ежегодный „День радио“.

10. Кратер и малая планета

Александру Попову воздвигнуто не менее 18 памятников и бюстов как в России , так и за рубежом. Его имя носят учебные заведения, институты, предприятия и теплоходы. Увековечиванием памяти об изобретателе занимаются шесть музеев — в Кронштадте, в Омске , Екатеринбурге, Краснотурьинске и два в Санкт-Петербурге.

Более того, именем Попова назван кратер на обратной стороне Луны и малая планета (№ 3074.