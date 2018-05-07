Один из «грузинских снайперов» признался «журналистке» Стефан, что лично поджигал одесский Дом профсоюзов. По указанию Саакашвили и «киевской хунты»

Люблю цифры, особенно даты. Если выстроить даты в хронологическом порядке, получается интересная вещь. Например:

15 ноября 2017 года — в информационное поле вбрасывается тема «грузинских снайперов» на Майдане. Вбрасывается через итальянские СМИ — интернет-портал Gli Occhi Della Guerra (входящий в медиа-холдинг лучшего друга Путина Берлускони) и телеканал Canale 5 (тоже принадлежит Берлускони).

Автор «фильма-расследования» Gian Micalessin берет интервью у трех людей, которые представляются как Коба Нергадзе , Залоги Кваратескелия и Александр Ревазишвили . Они рассказывают, что прилетели в Киев на Майдан в составе команды «снайперов» по личному указанию Саакашвили.

12 декабря 2017 года — в Святошинском суде Киева, где рассматривается эпизод расстрела на Институтской, адвокаты «черной роты» «Беркута» заявляют, что были потрясены итальянским фильмом, начали активный поиск «грузинских снайперов» и — о, чудо! — нашли. Оказывается, они все это время скрывались в Армении , боялись за свою жизнь, но готовы и очень-очень хотят дать показания суду.

27 февраля 2018 года — на израильском канале ILand TV выходит первая часть «фильма-расследования» Анны Стефан, которая называет себя «израильским журналистом».

На видео опять три «грузинских снайпера», только теперь их зовут Александр Ревазишвили, Цезари Баджалидзе и Георгий Бежиташвили. Ой, еще вскользь упоминается американский снайпер «худой, невысокий Кристофер Брайан».

Чтобы оценить расследовательский дар «журналистки» Стефан, не обязательно тратить полчаса на ее видео. Достаточно первых минут, когда на фоне мрачных улиц Киева звучит закадровый голос автора: « Украина , 2018 год. В стране настоящий экономический кризис… Политические фракции создают спецотряды, так называемые карательные батальоны… Народ либо запуган, либо кормится лозунгами о национальном величии. Эта страна ведет гражданскую войну».

25 апреля 2018 года — опять канал ILand TV. Опять «журналистка» Анна Стефан, теперь уже с полной версией своего «расследования».

На видео не только о расстрелах на Майдане, но и о трагедии 2 мая в Одессе. Стефан выпала настоящая журналистская удача: один из «грузинских снайперов» внезапно признался, что не только стрелял на Институтской, но и поджигал одесский Дом профсоюзов. Лично поджигал. По указанию Саакашвили и «киевской хунты», разумеется. Чтобы понять, под каким углом подается «расследование», достаточно одной фразы «журналистки» Стефан: «…после того, как полуостров Крым отошел к России …»

2 мая 2018 года — на украинском телеканале NewsOne выходит ток-шоу «Украинский формат». Ведущие в прямом эфире берут интервью у Стефан. Ну как интервью, просто поддакивают всему, что вещает «израильский журналист», раскопавшая «правду». У ведущих NewsOne и мысли не возникает уточнить у мадам Стефан, например, следующее:

•о какой «гражданской войне на Украине» шла речь в ее «расследовании»?

•Крым точно «отошел» или все-таки аннексирован?

•как получилось, что в течение часа ни разу не упоминается роль России ни в событиях на Майдане, ни в Одессе, ни в войне на востоке? Ах да, забыла, у нас же «гражданская война».

У меня нет вопросов к полезным идиотам, вроде Богомолец, засветившимся в «расследовании» Анны Стефан. У меня вопрос к внятным персонажам, которые дали ей комментарий для фильма. Ну вы Google пользоваться умеете? Или если израильский журналист, значит, автоматом будет честное расследование без манипуляций? Вы действительно не потрудились в два клика найти информацию в интернете? Например:

•что «израильский журналист» Анна Стефан — это Анна Ступникова, которую в свое время папаша устроил репортером на НТВ

•что Анна Стефан/Ступникова вообще-то актриса (цитирую: «…сыграла невесту главного героя Веронику — внучку московского олигарха, что, по ее словам, было настоящей отдушиной: «Надоело играть роли проституток»);

•что ILand TV никакой не телеканал, а крохотный маргинальный израильский информационно-развлекательный русскоязычный интернет-канал. О нем в Израиле мало кто знает. Зайдите на их сайт и удивитесь счетчику просмотров, там слезы;

•что из ILand TV увольняются сотрудники из-за невыплаты зарплат. Зато деньги на расследование и командировку съемочной группы канал внезапно нашел. И «грузинские снайперы» из сотен русскоязычных зарубежных СМИ обратились именно в ILand TV. А почему другие, более известные, отказали? Чего вдруг?

Вам точно понравилось, как мадам Стефан аккуратненько вырезала вашу прямую речь и подложила в нужных местах, сопроводив своей закадровой подводкой?