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Казаков обвинили в насилии на митингах 5 мая
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Казаков обвинили в насилии на митингах 5 мая 

News.ru 2 часа назад
Совет по правам человека при президенте РФ намерен обратиться к правоохранителям, чтобы выяснить, по каким причинам казаки охраняли порядок во время акций протеста 5 мая.
По мнению главы совета, их присутствие в результате привело к насилию и беспорядкам.
«Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди», — заявил глава совета Михаил Федотов, передаёт «Интерфакс».
Он подчеркнул, что запросы также будут направлены не только в Москву, но и в другие российские регионы, где проходили митинги.
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