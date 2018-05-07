Казаков обвинили в насилии на митингах 5 мая

Совет по правам человека при президенте РФ намерен обратиться к правоохранителям, чтобы выяснить, по каким причинам казаки охраняли порядок во время акций протеста 5 мая.

По мнению главы совета, их присутствие в результате привело к насилию и беспорядкам.

«Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди», — заявил глава совета Михаил Федотов , передаёт «Интерфакс»