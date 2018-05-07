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Посетители московской подземки узнают о малоизвестных эпизодах Великой Отечественной войны
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Посетители московской подземки узнают о малоизвестных эпизодах Великой Отечественной войны 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Новые малоизвестные факты о Великой Отечественной Войне узнают пассажиры московского метро с 7 по 31 мая. В столичной подземке с помощью сети Wi-Fi будет распространяться соответствующая информация, которая будет отображается на промежуточном экране при подключении к сети MT_FREE.
Сколько лет было самому молодому Герою Советского Союза, почему верблюды участвовали в штурме Берлина, кто такие «ночные ведьмы» —эти и многие другие сведения о Великой Отечественной войне узнают пассажиры московского метро при подключении к сети Wi-Fi.
«О Великой Отечественной войне написаны сотни книг — монографий, энциклопедий и учебников. Среди этого огромного потока информации очень сложно выбрать несколько десятков коротких фактов, но, я думаю, мы справились с задачей и осветили самые разные стороны этого героического периода нашей истории. В подборке есть информация о важных датах, наградах, героях войны, боевой технике, жизни в тылу и на фронте. Мы постарались подобрать не только исторические, но и интересные, необычные факты», — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.
В преддверии 9 мая Музей Победы и оператор бесплатного Wi-Fi в московском транспорте «МаксимаТелеком» делятся с горожанами и гостями столицы необычными фактами о войне и славной дороге к Победе.
«Мы рады, что Wi-Fi в метро стал не просто способом всегда оставаться на связи, но и превратился в новый инструмент коммуникации города и горожан. С апреля мы начали делиться тематическими фактами от московских ученых и историков. В мае, когда празднуется День Победы, мы имеем честь по-настоящему интересно рассказать о событиях того времени вместе с историками Музея Победы на Поклонной горе», — отметил генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.
В этом году 9 мая россияне отмечают 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в которой российский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников.
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