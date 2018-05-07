Врали, врут и будут врать: Европейцы на марше «бессмертной дивизии» СС

Во-первых, лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский объявил о возможном шествии «Бессмертная дивизия „Галичина“. Во-вторых, руководитель „Организации украинских националистов“ Николай Коханивский собирается организовать в Киеве 9 мая акцию „Смертный полк“.

Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку „о проведении в Киеве 9 мая с 9.00 по 21.00 добровольческим движением „ОУН“ общественного патрулирования улиц с целью предотвращения акции „Бессмертный полк““. „Друзья, не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве! — воззвал к своим сторонникам Коханивский, — Добровольческий Рух ОУН призывает всех неравнодушных выйти и остановить подонков“. И если слова Корчинского о „бессмертной дивизии“ пока ещё можно считать очередным провокационным заявлением, то планы ОУН зафиксированы официально. Чувствуется, что 9 мая в Киеве снова будет непростым днём.

Дискуссия вокруг празднования Дня Победы на Украине — со всей его символикой, историей и значением — имеет куда более глубокое значение, нежели ставшие, к сожалению, привычными бандеровские шабаши. По сути, речь идёт о принципах управления государством и его цивилизационном выборе. Именно так объясняет смену отношения к событиям прошлого киевский режим, и я с ним соглашусь. Правда, причины для данной перемены мы усматриваем разные.

Правящий в Киеве режим настаивает на том, что Украина это „европейская держава“, а значит — обязана воспринимать европейское видение событий Второй Мировой войны. А они для консолидированной Европы, во главе с Гитлером в 1941 году напавшей на СССР, чрезвычайно печальны: перемолотые сотни дивизий — немецких, венгерских, итальянских, румынских и всяко добровольческих из разных стран; доказанный и юридически закреплённых международным Нюрнбергским трибуналом несмываемый позор соучастия в гитлеровских преступлениях против человечности; фактическая утрата внешнеполитической самостоятельности большей части стран континента, разделённого на сферы влияния двух сверхдержав.

Действительно, для колыбели западной цивилизации всё вышеперечисленное вовсе не праздник. А вот Гитлер, порождённый расистской философией Запада-колонизатора, был вполне органичен для него. От позорной конференции во французском Эвиане в 1938 году, так и не предоставившей немецким евреям возможности для легальной эмиграции из охваченной антисемитизмом Германии , до Мюнхенского сговора западных стран с Гитлером — всё это совершенно очевидные свидетельства планомерного взращивания германского агрессора и сочувствия многим его планам.

Когда с грохотом штурмующих Берлин советских орудий колонизаторские планы окончательно провалились, перед Западом стал вопрос о послевоенном мире и, в частности, пропагандистской модели послевоенного мира. В работу пошло всё — от традиционной русофобии до легенды об „ударе в спину“ несчастной Польше , хотя советские войска вошли в Западную Украину и Западную Белоруссию, когда польское правительство уже бежало за границу. Сцементировавшиеся за три четверти века мифологемы: о невинной жертве двух тоталитарных режимов Варшаве (реально — союзнице Гитлера с 1934 года, участнице раздела Чехословакии в 1938 году); про всеобщую европейскую борьбу против гитлеровской оккупации (на самом деле, серьёзное сопротивление оказывала лишь Югославия, а французских добровольцев на Восточном фронте было больше, чем участников французского Сопротивления); о неких борцах за „национальную независимость“ (то есть штатных полицаев, руководителей оккупационной администрации или членов преступных вооружённых формирований СС, дававших клятву личной преданности Гитлеру).

Подобных, продвигаемых западной пропагандой мифологем, десятки и подчинённы они единой логике — уравнять между собой евроинтеграционный, хотя и вынужденно признанный преступным, режим Гитлера с вполне автохтонным, но оказавшемся в стане победителей режимом Сталина. „Сталин = Гитлер“ на десятилетия стало лейтмотивом западной пропаганды и её важным тезисом работы с общественным мнением всего мира, особенно, Советского Союза. А отечественная интеллигенция всегда чрезвычайно чутко относились к западной интеллектуальной моде. „И лишь на Западе заря“, — как саркастично писал по этому поводу философ-евразиец Николай Трубецкой

От либеральной интеллигенции столиц не отставала провинциальная интеллигенция национальных республик, шумно вздыхавшая, мол, они давно уже „цивилизованная нация“, однако раскрытию их истинного таланта мешают проклятые русские да гадкий социализм. Поколение так называемых „шестидесятников“ в поздней стадии своего существования было пропитано антисоветизмом (который они воспринимали за свободомыслие), как губка водой — таковая была интеллектуальная мода эпохи. Недаром именно с „шестидесятничеством“ неразрывно связан интеллектуальный демонтаж Советского Союза.

Демонтаж СССР, в том числе, был обусловлен планомерной дискредитацией его, казалось бы, неоспоримых социальных достижений: якобы отвратительным бесплатным жильем, якобы ужасным образованием, якобы бездарной медициной и — якобы несостоятельной победы над Гитлером. Если „Гитлер = Сталин“, то и Великой Победы фактически не было: что это за победа над собственным Верховным главнокомандующим во главе же с ним же? Хлипкая схема „победу одержал народ вопреки главковерху“ нелепа по самой постановке вопроса, не говоря уже о её несоответствии историческим фактам и понимании стратегического планирования на огромном театре военных действий.

Для размытия фундамента союзной (советской) идентичности, неразрывно связанной с общей значимостью Великой Победы, планомерно используется как влияние СМИ, так и радикальная смена установок образовательного процесса. Что, в свою очередь, является прерогативой государства. При смене режима появляется возможность формировать и то, и другое — что мы и наблюдаем сейчас на Украине: появление новых „героев“, обряженных в немецкую униформу Второй Мировой войны, официальное введение в оборот понятия „советской оккупации“, насильственная украинизация, ревизия отечественной истории при активнейшем внедрении новых мифов, выгодных иностранным хозяевам страны…

Естественно, воскрешение активности украинского национализма приводит к проступанию его родовых пятен, например, антисемитизма, который периодически ставит исполнителей стратегии в неудобное положение. Вот уже и господин Аваков после митинга националистов 2 мая в Одессе, заявляет о недопустимости проявлений антисемитизма, то после сборища неонацистов концерта в клубе „Бинго“ полиция возбуждает дело о пропаганде нацизма. Но эти суетливые движения в угоду заграничному общественному мнению лишь отвлекают внимание от жёстко запрограммированной русофобии — основной цели режима, который Западом идеологически пестуется и финансово поддерживается. Западу нужна дешевая рабсила и неприхотливая пехота, и у него есть все шансы их заполучить.

Обслуживает пропагандистская машину местная челядь, набранная заранее, подкармливаемая точечным финансированием и ныне самовоспроизводящаяся на всяческих медиа-форумах. Да плюс национал-свидомая образованщина, неконкурентоспособная во всех видах наук, кроме „патриотических“, и чудовищно боящаяся, что система, к которой она давно приспособилась, развалится. А она развалится, поскольку экономически несостоятельна. Знаменитое гитлеровское „экономическое чудо“ тоже в своё время обанкротилось: расходы на форсированную милитаризацию и арийскую германизацию забрали из реального сектора экономики столько денег, что к концу тридцатых страна оказалась с пустой казной, которой не помог даже экстренно слитый ему Западом немалый золотой запас Чехословакии. Начиная с 1939 года, для спасения от государственного банкротства Гитлер решился воевать и брать недостающее силой.

Разгром гитлеровско-европейских полчищ, как выясняется, был не окончательным. „Бессметная дивизия СС „Галичина“, марш которой анонсировал провокатор Корчинский, или „Смертный полк“ неонациста Кохановского это не просто эпатаж. Это продолжающийся веками „Дранг нах остен“ неудачливых западных колонизаторов, к которым изо всех сил пытаются примазаться украинские националисты, их штурмовики и пристроившиеся в обозах пропагандисты. У битых и злых вместо праздника день всеевропейской скорби, у триумфаторов — День Победы. Каждому — своё.