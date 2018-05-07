Незаконная добыча торфа нанесла Сергиево-Посадскому району Подмосковья ущерб свыше 3 млн рублей

Ущерб почве в Сергиево-Посадском районе Подмосковья от незаконной добычи торфа по оценке экспертов превысил 3 млн руб., сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Минэкологии рассчитало ущерб, нанесенный почвам Сергиево-Посадского района в результате незаконной добычи торфа вблизи деревни Ваулино. В результате проверки, организованной Управлением ФСБ РФ по городу Москве и Московской области, установлен нарушитель, организовавший нелегальную разработку, им оказался местный индивидуальный предприниматель», — следует из сообщения.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган пояснил, что объем незаконно добытого торфа превысил 7 тыс. кубометров.

«В результате маркшейдерских исследований и лабораторного анализа проб, взятых на месте незаконной выработки, рассчитан ущерб почвам, который составил 3,3 млн руб. Объем извлеченного торфяного грунта превысил семь тысяч кубометров», — сказал Коган.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Меры уголовного и административного воздействия в его отношении будут определены после окончания расследования.