Над Орлом взвился дубликат Красного флага 43 года

Митинг Памяти и церемония возложения цветов к памятнику героям — танкистам и братской могиле, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли в областном центре сегодня, 8 мая.

Во время митинга состоялась торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города Орла от фашистов.

В митинге памяти приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, общественные деятели и жители областного центра, сообщает пресс-служба мэрии.

— Каким тяжелым был путь! 17-летним парнем я пошел воевать, мстить за погибшего отца, и четыре года шел к победе. От имени ветеранов Великой Отечественной войны поздравляю вас с Днем Победы. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, вдохновения, энергии на долгие-долгие годы, — приводит слова ветеран Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Ветрова пресс-служба.

Отдельные слова благодарности ветеран адресовал женщинам, наравне с мужчинами вынесшим тяготы войны.

Участники митинга почтили минутой молчания память воинов и мирных жителей, погибших в войну. Торжества завершились возложением цветов к памятнику Героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, кавалеру семи Орденов Ленина, Почетному гражданину города Орла Ивану Христофоровичу Баграмяну

Фото: пресс-служба администрации Орла