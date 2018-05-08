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Над Орлом взвился дубликат Красного флага 43 года
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Над Орлом взвился дубликат Красного флага 43 года 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Митинг Памяти и церемония возложения цветов к памятнику героям — танкистам и братской могиле, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли в областном центре сегодня, 8 мая.
Во время митинга состоялась торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города Орла от фашистов.
В митинге памяти приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, общественные деятели и жители областного центра, сообщает пресс-служба мэрии.
— Каким тяжелым был путь! 17-летним парнем я пошел воевать, мстить за погибшего отца, и четыре года шел к победе. От имени ветеранов Великой Отечественной войны поздравляю вас с Днем Победы. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, вдохновения, энергии на долгие-долгие годы, — приводит слова ветеран Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Ветрова пресс-служба.
Отдельные слова благодарности ветеран адресовал женщинам, наравне с мужчинами вынесшим тяготы войны.
Участники митинга почтили минутой молчания память воинов и мирных жителей, погибших в войну. Торжества завершились возложением цветов к памятнику Героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, кавалеру семи Орденов Ленина, Почетному гражданину города Орла Ивану Христофоровичу Баграмяну.
Фото: пресс-служба администрации Орла
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