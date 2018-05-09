У посольства Украины в Москве состоялась акция поздравлений с днем Победы

В среду в Москве около посольства Украины состоялась стихийная акция нескольких сотен молодых москвичей. Они пришли поздравить народ Украины с днем Победы и при этом выразить свой гнев в связи с нападением на российского дипломата, которое в праздничный день произошло в Киеве.

Как сообщил в среду портал «Антимайдан», около 300 человек пришли 9 мая к посольству Украины, чтобы поздравить ее граждан с Днем Победы.

«Мы братские народы, побеждали плечом к плечу, у нас нет злобы на украинцев, и мы надеемся, что они не будут поддаваться на провокации нынешних властей в Киеве», — заявил один из пришедших. Собравшиеся пели военные песни и хлопали в знак уважения тому вкладу, который народ Украины внес в победу над фашизмом.

Судя по видеозаписи, акция проходила спокойно. Охранявшая посольство полиция в нее не вмешивалась.

Среди участников акции многие были одеты в форму советских солдат военных лет, поэтому можно предположить, что они ранее участвовали в шествии «Бессмертный полк», состоявшемся в Москве в среду. Пока неизвестно, принадлежат ли участники акции к какой-либо организации или движению.

На видеозаписи видно, как лидер протестующих, молодой человек в солдатской пилотке напоминает о том, что россияне и украинцы во все времена «воевали вместе», поэтому он не может понять, как теперь на Украине, в день Победы, возможны такие вещи, как нападение на российского дипломата.

Вместе с тем, уверен оратор, он по-прежнему уверен в том, что большинство украинцев отмечают день Победы, как и россияне. По его призыву поздравить и «наших братьев-украинцев» толпа молодежи, стоя лицом к зданию посольства Украины, начинает скандировать: «С днем Победы!»

По его мнению, нападение на беззащитного дипломата — это проявление воинствующего невежества, не говоря уж о том, что это преступление нарушает международные конвенции, в частности Венскую конвенцию, один из пунктов которой гарантирует неприкосновенность дипломатов.

«Сегодня главу Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева облили зеленкой. Он собирался поехать к Вечному огню в День Победы. Мы пришли сюда, чтобы показать: мы знаем, что лишь часть украинцев — не лучшая их часть — ведет себя так. Остальной народ Украины знает: мы не враги. Несмотря на то, что происходит в братской нам стране, мы поздравляем и Киев, и нынешние украинские власти с Днем Победы. Потому что многовековую общую историю не перечеркнуть за несколько лет. Мы верим, что для большинства граждан Украины День Победы — такой же важный праздник, как для нас. Потому что в Великой Отечественной войне погибали и русские, и украинцы, и белорусы, и грузины, и многие другие. Погибали ради того, чтобы мы все могли жить», — рассказал участник акции.

Как сообщил ТАСС, посольство России на Украине ранее потребовало от властей страны провести расследование и наказать виновных в нападении на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.

На Воробьева в День Победы напала ультраправая украинская группировка С14. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, радикалы облили дипломата зеленкой и нечистотами, после чего скрылись. Позднее организация сама обнародовала данные людей, которые совершили нападение. Сам Воробьев намерен обратиться в полицию, однако не надеется на ее заступничество.