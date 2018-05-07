«В России чиновник может зарабатывать больше бизнесмена, и это раздражает многих». МНЕНИЕ

«Казалось, система декларирования доходов будет сдерживать аппетиты чиновников. Но вот уже глава РЖД Белозеров спокойно показывает доход в 180 млн рублей, хотя Якунин еще вчера так стеснялся этого». Сергей Васильев , председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды», в своем блоге на Facebook рассуждает о том, как в России уже несколько десятилетий пытаются решить вопрос с зарплатой чиновников и ответить на вопрос, кто должен получать больше: бизнесмен или член правительства.

— Сколько должен зарабатывать член правительства? Вопрос не праздный и не простой. В поисках ответа на этот вопрос прошли последние десятилетия. Первое российское правительство , собранное Ельциным, состояло либо из старых советских чиновников (типа Черномырдина), либо из молодых завлабов, типа Чубайса и Немцова.

В те первые постперестроечные годы, конца 80-х — начала 90-х, вопрос о зарплатах членов правительства особо не стоял, цены в магазинах галлопировали, официальная зарплата все равно не поспевала за гиперинфляцией. Но этого никого не смущало.

Еще работала советская привычка, что привилегии высших руководителей, это не зарплата, а прикрепленность к спецраспределителю, к отдельным служебным больницам, к особым санаториям и прочее. Но так было недолго.

Уже к середине 90-х стал проявляться разительный контраст между доходами членов нового российского правительства и нового российского бизнеса.

Бизнесмены быстро стали зарабатывать миллионы, а чиновники продолжали получать свои обесцененные мизерные зарплаты. Они, может, и были чуть выше, чем средняя зарплата по стране, но разительно отличались от доходов бизнеса. Причем за свои «новые» миллионы бизнесмены могли позволить себе гораздо больше и в более широком ассортименте, чем чиновники в своих «спецмагазинах». Да и сами эти «спецмагазины» стали исчезать и разваливаться.

Это было золотое время, когда любой бизнесмен чувствовал себя богаче и влиятельнее любого чиновника и, естественно, сюда пошли самые талантливые и профессиональные люди.

Первая попытка привлечь этих «новых» влиятельных бизнесменов в правительство началась со знаменитого назначения Владимира Потанина (тогда главы частного Онэксимбанка) вице-премьером.

Потанин пошел тогда в правительство не за зарплату, а чтобы научить ведомство работать по-новому. Если ты успешен в бизнесе — значит ты знаешь, как правильно реформировать и страну!

Основным результатом того потанинского прихода во власть стали «залоговые аукционы», в результате которых огромные куски советской промышленности оказались в руках новых русских бизнесменов, а уже через год, после проведения этих «залоговых» аукционов, Потанин вернулся назад в свой Онэксимбанк. Бизнес взял от власти все, что смог и захотел.

Этот пример с Потаниным был ярким сигналом для власти, что случился перебор. Нельзя привлекать в центр власти совсем уж крупных и влиятельных бизнесменов, они вчистую начинают переигрывать чиновников. Но и оставлять ситуацию прежней было тоже нельзя. «Бедный» чиновник, на маленькой зарплате — это плохо. Это всегда соблазн коррупции и низкий профессионализм.

Только начиная с нулевых, с приходом Путина, ситуация стала меняться. Путин не брал в новую команду очень крупных бизнесменов, но стал набирать тех, кто тем не менее уже имел опыт ведения бизнеса. Он просто не мог поступить иначе, других опытных людей не было. Все мало-мальски талантливые люди в 90-х попробовали себя в бизнесе, что-то начинали сами или успели поработать в чужих бизнес-структурах. Во власть стали приходить люди, уже понимавшие, что такое бизнес и сколько там зарабатывают.

Дать сразу зарплату, сравнимую с доходами в бизнесе, Путин, конечно, не мог. Слишком уж это выглядело бы неприлично по отношению ко всему остальному населению, которое продолжало получать мизерные зарплаты. И тогда негласно пришло правило, что, будучи государственным чиновником, ты можешь продолжать параллельно заниматься и бизнесом.

Это негласное правило потянуло в сектор государственного управления огромное количество новых людей. Масса вчерашних бизнесменов стали переодеваться в чиновников и политиков.

Что они там будут делать, они еще плохо понимали. Конкретных планов, как параллельно работать чиновником и заниматься бизнесом, еще никто не понимал. Многие пошли на авось.

Это усилило и наполнило квалифицированными кадрами систему государственного управления, но это и запутало систему взаимосвязей, интересов и целей. Жить двойной, а то и тройной жизнью — то еще удовольствие! Кто-то не справился с этой «запутанной» задачей и покинул госструктуры, а кто-то наоборот сумел встроиться в систему, наладив одновременно и чиновничий процесс, и собственные дела.

И сегодня ситуация кардинально изменилась. Если проанализировать налоговые декларации за 2017-й крупных государственных чиновников, то мы увидим, что их доходы уже превышают уровень крупных российских бизнесменов.

«Негласная» система, позволяющая чиновникам зарабатывать дополнительные доходы или система бонусов для руководителей госкорпораций уже работает в перебор. Крупный чиновник или топ-менеджер госкорпорации уже может зарабатывать больше, чем крупный бизнесмен. Это естественно ведет к тотальному огосударствлению системы, ведь чем больше госструктур создается, тем больше возникает мест для кормления. И с каждым годом эта ситуация становится все более очевидной.

Путин вводил обязательную систему декларирования доходов чиновников и членов их семей как инструмент мониторинга, контроля, чтобы видеть уровень чиновничьих доходов и анализировать их источники. Казалось, что это будет сдерживать аппетиты и будет инструментом борьбы с коррупцией. Но пока толку нет. Видеть то мы их сейчас видим, но чиновник перестал стесняться.

Вот уже Белозеров (глава РЖД) спокойно показывает в своей декларации доход в 180 млн рублей, хотя его предшественник, Якунин, еще вчера стеснялся и отказывался публиковать в печати свою декларацию. И потому очевидно, что Путину придется делать следующий шаг.

После введения обязательного декларирования доходов чиновников, по-видимому, нужно уже вводить какие-то ограничения на уровень вознаграждения чиновников и руководителей госкорпораций. А также определять какой-то предельный уровень «дополнительных» доходов чиновников, после которого чиновник должен оставить государственную службу. Пусть уж уходит и занимается спокойно своими частными делами.

Рано или поздно эти цифры будут главными раздражителями для общества.

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