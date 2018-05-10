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Российские активы должны учесть текущий уровень нефтяных цен, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб»
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Российские активы должны учесть текущий уровень нефтяных цен, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 50 минут назад
Фото: Прайм
Вчера российский рынок был закрыт по случаю празднования Дня Победы, и в это время нефть заметно подорожала на фоне выхода США из иранской сделки. Сегодня утром цена Brent вплотную приблизилась к 78 долл. /барр., что является максимумом с ноября 2014 г. Таким образом, баррель подорожал почти на 2 долл. с момента закрытия российского рынка позавчера.
По сравнению с понедельником во вторник торговая активность на российском рублевом рынке повысилась, однако негативный тренд сохранился. В результате в ходе основной сессии рубль перешагнул отметку 63 руб. /долл., подешевев до 63,5 руб. /долл. Оборот в ОФЗ заметно вырос и составил более 28 млрд руб. Активно торговались среднесрочные ОФЗ 26222 с погашением в 2024 г. и ОФЗ 26220 с погашением в 2022 г., которые потеряли примерно по 0,1 п.п. от номинала. Продажи в длинных гособлигациях были сильнее, из ликвидных бумаг девятилетние ОФЗ 26207 и пятнадцатилетние ОФЗ 26221 снизились в цене почти на 0,4 п.п.
Таким образом, доходности на дальнем участке кривой выросли примерно на 5–7 б.п., на среднесрочном — на 2–4 б.п.
В последнее время ключевым фактором, отрицательно влияющим на динамику активов развивающихся рынков, является крепнущий доллар — вчера индекс доллара DXY преодолел рубеж в 93,4 б.п., однако сегодня утром упал ниже 93 б.п. С середины апреля индекс доллара демонстрирует уверенный рост. Однако мы считаем, что при текущих ценах на нефть российский рынок остается недооцененным и долго этот факт инвесторы игнорировать не смогут.
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