Спортивную организацию охотников и рыболовов в Коломне оштрафовали за нарушение ветзакона

Коломенскую спортивную общественную организацию охотников и рыболовов привлекли к административной ответственности в виде штрафа за нарушения ветеринарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям.

Ведомством совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения ветеринарного законодательства в отношении Коломенской спортивной общественной организации охотников и рыболовов.

«В результате проверки были выявлены нарушения «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», — говорится в сообщении.

В частности, отсутствовали документы, подтверждающие проведение регулярных и систематических дератизационных обработок мест хранения кормов; отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, а также эпизоотическое благополучие кормов, используемых для кормления животных; при утилизации биологических отходов, образующихся в результате добычи и разделки животных, не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы.