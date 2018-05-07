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Спортивную организацию охотников и рыболовов в Коломне оштрафовали за нарушение ветзакона
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Спортивную организацию охотников и рыболовов в Коломне оштрафовали за нарушение ветзакона 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Коломенскую спортивную общественную организацию охотников и рыболовов привлекли к административной ответственности в виде штрафа за нарушения ветеринарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Ведомством совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения ветеринарного законодательства в отношении Коломенской спортивной общественной организации охотников и рыболовов.
«В результате проверки были выявлены нарушения «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», — говорится в сообщении.
В частности, отсутствовали документы, подтверждающие проведение регулярных и систематических дератизационных обработок мест хранения кормов; отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, а также эпизоотическое благополучие кормов, используемых для кормления животных; при утилизации биологических отходов, образующихся в результате добычи и разделки животных, не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы.
В конце апреля 2018 года за выявленные нарушения управлением Коломенская спортивная общественная организация охотников и рыболовов привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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