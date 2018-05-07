Кто в ночи на бой спешит, или Как проверяют освещение Москвы

Когда на город спускается ночь, на работу выходит светотехническая лаборатория Москвы : сотрудники выезжают на вызовы горожан, которые жалуются на уличное освещение. Также в их обязанности входит проверка освещенности дорог. Корреспонденты РИА Недвижимость присоединились к одному из таких выездов.

Мобильная светотехническая лаборатория «Моссвета» — специально оборудованный автомобиль, который выезжает на работу каждый день по будням после того, как включается уличное освещение. «Работаем вдвоем — я и водитель, круглый год. Меня заменяют только на время отпуска», — рассказывает старший инженер лаборатории Олег Половинкин.

Свет дорожный

Самый «горячий» период для лаборатории — теплое время года, весна, лето, осень. Дело в том, что освещение автомобильных дорог можно проверять только когда они сухие: замеряется свет, отражающийся от дорожного покрытия. На улице не должно быть ни дождя, ни снега.

Бригада светотехнической лаборатории Москвы

Все дороги в Москве в зависимости от интенсивности движения делятся на три категории — А, Б и В. Наиболее загруженные — основные магистрали А, наименее загруженные — небольшие внутриквартальные улицы В, говорит Половинкин. Для каждой дороги существуют свои нормы освещенности: чем больше ее «проходимость», тем норма освещенности выше.

В течение года лаборатория обязана проверить на соответствие нормам все дороги категорий А и Б. Для этого специалистами комплекса городского хозяйства Москвы составляется специальный график, по которому обследуется район за районом. И нужно все успеть, так что в дождливое лето работы в сухие дни прибавляется, рассказывает он.

Результат замеров высвечивается на экране

"Выключаем фары, и камера, установленная на лобовом стекле нашего автомобиля, замеряет яркость дорожного покрытия, результат выводится на экран ноутбука, и измеряется в канделах на метр квадратный. Канделы — это единица силы света, одна из семи основных в Международной системе единиц (СИ)", — рассказывает Половинкин.

На все руки мастера

Помимо измерения яркости дорожного покрытия оценивает лаборатория и яркость других светящихся объектов в Москве — это и вывески, и рекламные щиты, и архитектурно-художественная подсветка зданий. Но все это, как и дороги категории В, проверяется по вызову, если горожане жалуются на портале «Наш город».

На такие задания лаборатория выезжает круглогодично, поскольку измеряется не яркость дорожного покрытия, а уровень освещенности — в люксах, с помощью другого прибора — люксметра. Если обнаруживаются нарушения в работе наружного освещения, то «Моссвет» выдает предписание в эксплуатирующую организацию, а после проверяет результат. Данные по замерам рекламных конструкций передаются в ОАТИ.

Люксметр

Чаще всего лаборатория выезжает «на дом» проверять яркость дворовых фонарей, остальная городская иллюминация замеряется реже. «Например, всего пару раз мы выезжали по поводу подсветки зданий. Дело в том, что подсветка всех жилых домов выключается в 23:00», — говорит Половинкин. Также в одиннадцать вечера выключается освещение спортивных площадок, при этом детские площадки, как дворы и остальные улицы, освещаются всю ночь.

Светит прямо в глаз

Каждый день лаборатория получает около пяти заявок, на их обработку дается месяц. Люди жалуются или на чрезмерно яркое освещение, или, наоборот, тусклое. Слишком темно, как правило, бывает во дворах, а излишне светло — в квартирах: жители обычно говорят, что фонарь светит прямо в окно.

Измерение света во дворе

"Если люди жалуются на бьющий в окна свет, мы приходим в квартиры, и там, люксметром проверяем, не превышена ли норма, которая должна быть в квартире. Чаще всего оказывается, что на самом деле все в порядке. Просто вопросы освещения довольно субъективны. Один и тот же двор, одно и то же освещение, кто-то говорит: «Очень темно!», кто-то кричит: «Очень светло!», — сетует Половинкин.

По его словам, если норма суммарной засветки в квартире действительно превышена, тогда принимаются меры. Или разворачивается фонарь, или на него устанавливается защитный экран. «Но если показатели не превышены, сделать мы, к сожалению, ничего больше не можем. А что сделаешь? Это ведь город», — добавляет он.

Вообще, больше всего заявок, поступает от бабушек. Также, делится опытом Половинкин, вызывают довольно странные люди: «очень распространенная у них практика жаловаться мне вообще на все проблемы — и на грязные подъезды, и на неподметенные улицы, и на соседей».

Освещенность дворов измеряется на улице, показатели при этом тоже редко расходятся с нормами. Людям кажется что темно, хотя во дворе не должно быть слишком ярко, в том числе для того, чтобы не мешать жителям в квартирах.

В Москве для разных территорий есть свои нормы: проезжая часть должна иметь среднюю освещенность покрытия не менее 20 люкс, спортивные и детские площадки — 10 люкс, крупные городские парки — 4,6 люкса, небольшие улицы, переулки и дворы — 4 люкса. А скверы — вообще 2,4 люкса. «Все же на зеленых территориях должна сохраняться более естественная среда, это забота об экологии», — заключает Половинкин.