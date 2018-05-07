Первый камень. Спустя 11 лет в Приангарье начнут строить «Ворота Байкала» 

В Байкальске прошла церемония закладки «первого камня» особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». После торжественных речей чиновники из областного правительства сняли ткань, закрывавшую большой валун, на котором закреплена металлическая табличка «Первый камень заложен в день начала строительства инженерной инфраструктуры особой экономической зоны „Ворота Байкала“. Правда, на табличке по недосмотру оказалась лишняя запятая, но если она станет последней проблемой в создании ОЭЗ, то на это и внимания обращать не стоит.
Длинная история
В выступлениях в честь открытия постоянно звучали слова „наконец-то“, „очень долго“ и тому подобные, что вполне закономерно, так как „Ворота Байкала“ в Приангарье пытаются построить более десяти лет — с 2007 года. Именно тогда правительство РФ приняло решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Правда, изначально базовой точкой для её создания был заявлен посёлок Большое Голоустное в Иркутском районе. На его землях планировалось возвести 11 гостиниц общей вместимостью 1200 человек. Бюджетные вложения в нфраструктуру ОЭЗ ожидались на уровне 5 млрд рублей. Ещё 2,2 млрд рублей дополнительно было запланировано на ремонт трассы Иркутск — Большое Голоустное, кроме этого 2,5 млрд рублей заложили также на энергообеспечение территории. Инвестиции коммерческих структур в проект ожидались не менее 8,7 миллиарда рублей. При этом многие эксперты и представители турбизнеса изначально раскритиковали выбранный участок — далеко не самый популярный у туристов, а также не слишком удачный как в плане территориального расположения, так и перспектив развития. Однако власти региона пообещали создать там „город-сад“. Но ни год, ни два спустя для этого практически ничего не сделали — инфраструктуру так и не создали, а инвесторы в очередь не выстроились.
В 2010 году правительство РФ согласовало инициативу региональных властей по расширению площади ОЭЗ, в неё решили включить более популярный у туристов Байкальск и прилегающие к городу территории. Первый резидент здесь появился в 2011 году, за шесть лет их стало шесть, в этом году появился ещё один. Сейчас власти Иркутской области заявляют о намерении расторгнуть договоры с тремя резидентами из числа первых. Причиной называют то, что к работам по строительству заявленных объектов они так и не приступили. О том, что к работам по строительству обещанной инфраструктуры правительство региона до 2018 года также не приступало, при этом скромно умалчивается. Как и о том, что именно по этой причине в 2016 году зону и вовсе хотели закрыть как абсолютно неэффективную. Но в итоге просто сократили её территорию, окончательно отказавшись от Большого Голоустного.
Очередной сигнал бизнесу
При этом чиновники хотят максимально расширять количество участников ОЭЗ — они надеются, что после торжественной закладки первого камня в Байкальске, к проекту, наконец-то, проявят активный интерес потенциальные резиденты, более того, начнут также активно вкладывать в него свои деньги.
»Это событие, прежде всего, сигнал бизнесу, что здесь всё живо, правительство вкладывает деньги и будет вкладывать дальше», — сделал акцент министр экономразвития региона Евгений Орачевский.
Его поддержал зампред областного правительства Антон Логашов, который уточнил, что чем больше будет инвесторов, тем лучше, потому что территория ОЭЗ — это 757 гектаров, из них почти 200 га можно застраивать. Так что хорошо, если бы было 10, 20, 30, а то и 50 резидентов.
Пока — канализация и вода
Сейчас региональные власти обещают вложить в инфраструктуру ОЭЗ более 4 млрд рублей из областной казны. Как заявил Евгений Орачевский, в этом году начнётся первый этап строительства, на который в бюджете заложено 125 млн рублей.
«Мы определили минимальный набор необходимых работ для удовлетворения потребностей уже имеющихся и заявленных резидентов. И если первый этап окажется успешным и бизнес отреагирует, подключится к коммуникациям и начнёт здесь работать, то будут второй, третий и последующий этапы, — сообщил министр и уточнил, что первый этап планируется завершить к концу 2018 года».
Подробнее о том, какие работы по созданию инфраструктуры запланированы, рассказал директор ОЭЗ Сергей Иванов. Это, в частности, 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, а также две канализационно–напорные станции. В 2018 году такой инфраструктурой полностью обеспечат участок Прибрежный — на берегу Байкала, и на 70% — Предгорный район: резиденты получат точки подключения к водоснабжению и канализации, в том числе закроются все потребности якорного резидента — горнолыжного курорта «Гора Соболиная». После завершения первого этапа дирекция «Ворот Байкала» запросит у правительства Иркутской области финансирование следующих. Речь идёт о проведении электросетей, организации теплоснабжения, связи, в том числе интернета.
Отметим, что к коммуникациям смогут присоединиться не только резиденты зоны, но и другие туристические объекты, расположенные на её территории. Но речь, при этом, не идёт об обеспечении инфраструктурой всей территории ОЭЗ.
«Мы будем строить её по мере появления новых резидентов, — заявил зампред правительства. — Чтобы не получилось так, что коммуникации мы построили, а всё стоит и не работает».
Первый результат, который ждут от создания инфраструктуры чиновники, — гостиничный комплекс у подножия горы Соболиной, в который новый резидент обещает вложить 200 млн рублей. Предполагается, что строительство начнётся в 2019 году и продлится два года. При этом Евгений Орачевский отметил, что якорный резидент — горнолыжный курорт — до сих пор не актуализировал соглашение, поэтому пока неизвестно точно, что он планирует сделать в ближайшее время и какие суммы вложить.
Комментарий
Президент ассоциации «Байкальская виза» Дмитрий Матвеев:
«Любое движение вперёд — нужно. Но когда оно «точечное» и к тому же растянуто во времени, это вызывает скепсис у людей, в том числе у инвесторов. Кроме этого, когда власть с гордостью заявляет о льготах для бизнеса, инвестор должен понимать, что в итоге всё— таки выгода от вложенных средств будет. Но насколько я знаю, экономических расчётов никто не делал, и доказательств доходности нет.
При этом Байкальск, действительно, одно из самых удачных мест, где можно максимально снизить фактор сезонности туризма в нашем регионе. Да и туризм, как отрасль экономики, во всём мире сейчас набирает обороты и нам надо этим воспользоваться. За счёт него можно формировать солидную доходную часть муниципалитетов, а это в свою очередь, даст возможность финансировать экологические мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на природу Байкала».
Особое мнение:
Председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко:
«Не знаю, насколько уже жизнеспособна идея особой экономической зоны, и поможет ли заложенный камень сдвинуть дело с мёртвой точки, или он так и будет лежать долгие годы? Хотя, безусловно, у Байкальска есть перспективы с точки зрения развития туризма. Но это требует огромных капитальных вложений в развитие инфраструктуры самого города, а не только туристических объектов. Сам Байкальск нужно сделать красивым, комфортным, привлекательным для отдыха — там нужны смотровые площадки, парки и зоны отдыха на берегу озера, причал, куда будут швартоваться суда с туристами. Пешеходные маршруты не только для подготовленных спортсменов, но и обычных, в том числе пожилых людей.
А в Байкальске вдоль всего побережья проходит труба, которая перекрывает доступ к Байкалу, и необходимо инженерное решение, как убрать это препятствие. Кроме того, надо решить проблему мусора, который оставляют после себя местные жители и те, кто приезжает сюда пожарить и поесть шашлыки. Побережье должно быть обустроено, чтобы люди могли культурно отдыхать, дышать байкальским воздухом и любоваться озером».