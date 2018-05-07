Первый камень. Спустя 11 лет в Приангарье начнут строить «Ворота Байкала»

Байкальске прошла церемония закладки «первого камня» особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». После торжественных речей чиновники из областного правительства сняли ткань, закрывавшую большой валун, на котором закреплена металлическая табличка «Первый камень заложен в день начала строительства инженерной инфраструктуры особой экономической зоны „Ворота Байкала“. Правда, на табличке по недосмотру оказалась лишняя запятая, но если она станет последней проблемой в создании ОЭЗ, то на это и внимания обращать не стоит.

Длинная история

В выступлениях в честь открытия постоянно звучали слова „наконец-то“, „очень долго“ и тому подобные, что вполне закономерно, так как „Ворота Байкала“ в Приангарье пытаются построить более десяти лет — с 2007 года. Именно тогда правительство РФ приняло решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Правда, изначально базовой точкой для её создания был заявлен посёлок Большое Голоустное в Иркутском районе. На его землях планировалось возвести 11 гостиниц общей вместимостью 1200 человек. Бюджетные вложения в нфраструктуру ОЭЗ ожидались на уровне 5 млрд рублей. Ещё 2,2 млрд рублей дополнительно было запланировано на ремонт трассы Иркутск — Большое Голоустное, кроме этого 2,5 млрд рублей заложили также на энергообеспечение территории. Инвестиции коммерческих структур в проект ожидались не менее 8,7 миллиарда рублей. При этом многие эксперты и представители турбизнеса изначально раскритиковали выбранный участок — далеко не самый популярный у туристов, а также не слишком удачный как в плане территориального расположения, так и перспектив развития. Однако власти региона пообещали создать там „город-сад“. Но ни год, ни два спустя для этого практически ничего не сделали — инфраструктуру так и не создали, а инвесторы в очередь не выстроились.

В 2010 году правительство РФ согласовало инициативу региональных властей по расширению площади ОЭЗ, в неё решили включить более популярный у туристов Байкальск и прилегающие к городу территории. Первый резидент здесь появился в 2011 году, за шесть лет их стало шесть, в этом году появился ещё один. Сейчас власти Иркутской области заявляют о намерении расторгнуть договоры с тремя резидентами из числа первых. Причиной называют то, что к работам по строительству заявленных объектов они так и не приступили. О том, что к работам по строительству обещанной инфраструктуры правительство региона до 2018 года также не приступало, при этом скромно умалчивается. Как и о том, что именно по этой причине в 2016 году зону и вовсе хотели закрыть как абсолютно неэффективную. Но в итоге просто сократили её территорию, окончательно отказавшись от Большого Голоустного.

Очередной сигнал бизнесу

При этом чиновники хотят максимально расширять коли­чество участников ОЭЗ — они надеются, что после торжественной за­кладки первого кам­ня в Байкальске, к проекту, наконец-то, проявят активный интерес потенци­альные резиденты, более того, начнут также активно вкла­дывать в него свои деньги.

»Это событие, прежде всего, сигнал бизнесу, что здесь всё живо, правительство вклады­вает деньги и будет вкладывать дальше», — сделал акцент министр экономразвития региона Евгений Орачевский

Его поддержал зампред об­ластного правительства Антон Логашов, который уточнил, что чем больше будет инвесторов, тем лучше, потому что террито­рия ОЭЗ — это 757 гектаров, из них почти 200 га можно застра­ивать. Так что хорошо, если бы было 10, 20, 30, а то и 50 рези­дентов.

Пока — канализация и вода

Сейчас региональные власти обещают вложить в инфраструк­туру ОЭЗ более 4 млрд рублей из областной казны. Как заявил Евгений Орачевский, в этом го­ду начнётся первый этап строи­тельства, на который в бюджете заложено 125 млн рублей.

«Мы определили минималь­ный набор необходимых работ для удовлетворения потребно­стей уже имеющихся и заявлен­ных резидентов. И если первый этап окажется успешным и биз­нес отреагирует, подключится к коммуникациям и начнёт здесь работать, то будут второй, тре­тий и последующий этапы, — сообщил министр и уточнил, что первый этап планируется завершить к концу 2018 года».

Подробнее о том, какие ра­боты по созданию инфраструк­туры запланированы, рассказал директор ОЭЗ Сергей Иванов . Это, в частности, 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км се­тей канализации, а также две канализационно–напорные станции. В 2018 году такой инфраструктурой полностью обеспечат участок Прибрежный — на берегу Байкала, и на 70% — Предгорный район: резиденты получат точки подключения к водоснабжению и канализации, в том числе закроются все по­требности якорного резидента — горнолыжного курорта «Гора Соболиная». После завершения первого этапа дирекция «Во­рот Байкала» запросит у пра­вительства Иркутской области финансирование следующих. Речь идёт о проведении элек­тросетей, организации тепло­снабжения, связи, в том числе интернета.

Отметим, что к коммуника­циям смогут присоединиться не только резиденты зоны, но и другие туристические объекты, расположенные на её террито­рии. Но речь, при этом, не идёт об обеспечении инфраструкту­рой всей территории ОЭЗ.

«Мы будем строить её по мере появления новых резидентов, — заявил зампред правительства. — Чтобы не получилось так, что коммуникации мы построили, а всё стоит и не работает».

Первый результат, который ждут от создания инфраструк­туры чиновники, — гостинич­ный комплекс у подножия горы Соболиной, в который новый резидент обещает вложить 200 млн рублей. Предполагается, что строительство начнётся в 2019 году и продлится два года. При этом Евгений Орачевский отметил, что якорный резидент — горнолыжный курорт — до сих пор не актуализировал соглаше­ние, поэтому пока неизвестно точно, что он планирует сделать в ближайшее время и какие суммы вложить.

Комментарий

«Любое движение вперёд — нужно. Но когда оно «точечное» и к тому же растянуто во времени, это вызывает скепсис у людей, в том числе у инвесторов. Кро­ме этого, когда власть с гор­достью заявляет о льготах для бизнеса, инвестор должен понимать, что в итоге всё— таки выгода от вложенных средств будет. Но насколько я знаю, экономических рас­чётов никто не делал, и до­казательств доходности нет.

При этом Байкальск, дей­ствительно, одно из самых удачных мест, где можно максимально снизить фак­тор сезонности туризма в нашем регионе. Да и туризм, как отрасль экономики, во всём мире сейчас набира­ет обороты и нам надо этим воспользоваться. За счёт него можно формировать со­лидную доходную часть му­ниципалитетов, а это в свою очередь, даст возможность финансировать экологиче­ские мероприятия по сниже­нию антропогенной нагрузки на природу Байкала».

Особое мнение:

«Не знаю, на­сколько уже жиз­неспособна идея особой экономи­ческой зоны, и поможет ли зало­женный камень сдвинуть дело с мёртвой точки, или он так и будет лежать долгие годы? Хотя, безусловно, у Байкальска есть перспективы с точки зрения развития туризма. Но это требует огромных капитальных вложений в развитие инфраструктуры самого города, а не только туристических объектов. Сам Байкальск нужно сделать красивым, комфортным, привлекательным для отдыха — там нужны смотровые площадки, парки и зоны отдыха на берегу озера, при­чал, куда будут швартоваться суда с туристами. Пешеходные маршру­ты не только для подготовленных спортсменов, но и обычных, в том числе пожилых людей.

А в Байкальске вдоль всего по­бережья проходит труба, которая перекрывает доступ к Байкалу, и необходимо инженерное решение, как убрать это препятствие. Кроме того, надо решить проблему мусо­ра, который оставляют после себя местные жители и те, кто приезжает сюда пожарить и поесть шашлыки. Побережье должно быть обустро­ено, чтобы люди могли культурно отдыхать, дышать байкальским воз­духом и любоваться озером».