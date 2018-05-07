Лишен мантии судья, засыпавший на заседаниях из-за семейных проблем

Еврейской автономной области решением квалифколлегии судей лишен мантии судья, который из-за сложностей в личной жизни засыпал на проводимых им судебных заседаниях.

Дело судьи Биробиджанского районного суда ЕАО 43-летнего Леонида Михайлова ККС рассматривала по представлению председателя областного суда. Как следует из материалов, представленных комиссии, судья не раз нарушал положения Кодекса судейской этики и требования закона о статусе судей: назначал более мягкие или чрезмерно суровые наказания, не учитывал смягчающие и отягчающие обстоятельства, не заявлял самоотвод в положенных случаях (к примеру, когда он ранее уже выносил приговор по выделенному делу в отношении подсудимого), неправильно исчислял сроки содержания под стражей. Некоторые дела рассматривались Михайловым чрезмерно долго — к примеру, приговор по делу, поступившему в суд в апреле 2014 года, был вынесен лишь в ноябре 2017 года. Одной из причин такой волокиты стал слабый контроль за обеспечением явки участников заседания.

Также было установлено, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с августа по декабрь 2016 года, по уголовному делу, судья спал на заседаниях во время судебного следствия, чем, по мнению ККС, грубо нарушил закон, умалил авторитет судебной власти и причинил ущерб репутации судьи. Сам судья оправдывал свою сонливость тем, что вынужден был принимать успокоительные медицинские препараты из-за психотравмирующей ситуации в семье, случившейся в декабре 2015 года, однако ККС не сочла это достойным оправданием.

В октябре 2017 года судья потерял ключи от служебного кабинета и сейфа, а также печать, о чем не поставил в известность руководство. Для доступа к кабинету и сейфу он воспользовался дубликатами ключей, предоставленными коллегами. Впоследствии утерянные ключи и печать были обнаружены посторонними лицами и при содействии председателя районного суда возвращены Михайлову — на вещах были признаки, позволяющие определить владельца и место его работы.

ККС сочла, что действия судьи несовместимы с этим высоким званием и его общественным предназначением. Комиссия единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий Михайлова. Кроме того, он был лишен шестого квалификационного класса судьи.

Леонид Михайлов в 2004 году окончил Дальневосточную академию госслужбы по специальности «Юриспруденция». В апреле 2009 года был назначен на должность судьи Ленинского районного суда ЕАО, в январе 2014 года — судьей Биробиджанского районного суда. В октябре 2014 года ему присвоили шестой квалификационный класс. В юридической сфере работал более 14 лет.