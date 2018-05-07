День Победы: афиша праздничных мероприятий в Югре на 9 мая

Во всех городах Югры 9 мая пройдут памятные мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Везде горожане организованно возложат цветы к Вечному огню. Во всех муниципалитетах пройдут концерты солдатской песни, акция «Бессмертный полк», различные вело— и мотопарады. Традиционно жители округа попробуют солдатскую кашу.

«Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» — одна из самых патриотических и массовых акций в честь 9 мая в России , а возможно, и во всём мире. Организаторы шествия подчеркивают, что это мероприятие абсолютно демократично. Любой желающий может стать участником акции, напомнив миру о своих предках, отдавших жизнь за Родину.

Около 20 тысяч сургутян пройдут в колонне по центральным улицам города с портретами своих родственников, ветеранов войны, чтобы напомнить о героизме советского народа. Акция «Бессмертный полк» в Сургуте стартует в 10:00 от перекрестка улиц Университетская — Ленина.

Ханты-Мансийске колонна с транспарантами двинется в 10:00 после Парада Победы. В голове колонны будут организованные коллективы, далее к шествию может присоединиться любой желающий с портретом своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Нижневартовске колонна будет формироваться в 11:00 на улице Ленина (в районе рынка «Центральный») и пройдет по маршруту: улица Ленина — проспект Победы (со стороны площади Нефтяников) — улица Омская — проспект Победы — улица 60 лет Октября.

Историческая реконструкция

Для жителей Сургута развернется зрелищная и масштабная реконструкция событий апреля-мая 1945 года — Берлинская наступательная операция, штурм Зееловских высот «Весна 1945 года».

В реконструкции примут участие более 100 жителей города, будет задействована настоящая немецкая и советская военная техника времен Великой Отечественной: учебно-пилотажные самолеты Як-52, тренировочные Як-18т и единственный в России летающий экземпляр самолета Дуглас ДС-3, на котором в мае 1945 года из Берлина в Москву было доставлено знамя Победы. Помимо этого, сражение будет сопровождаться звуковыми эффектами, взрывами, а самоходная автомобильная и гусеничная техника, а также образцы охолощенного стрелкового оружия — придадут реалистичность происходящим действиям, позволят зрителям увидеть, услышать и даже почувствовать запах войны.

На велосипеде со знаменем Победы

9 мая в День Победы около 2 тысяч югорчан почтут память героев участием в традиционном патриотическом велопараде «Звезда памяти». В этом году велопарады пройдут в 10 городах Югры: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Урае Югорске , Нягани, Мегионе, а также в Пойковском , Междуреченском и в деревне Шапша.

«Принять участие в велопараде — это не просто прокатиться по улицам своего города, это намного глубже. Отдать дань памяти предкам, и показать на деле, что ты ценишь каждый момент своей жизни, и выразить благодарность за это тем, кто остаётся нашими героями и по сей день», — отметил президент Федерации велоспорта Югры Владислав Малюгин.

Из Ханты-Мансийска участники отправятся в Шапшу, где также возложат цветы к мемориалу памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. А мегионцы проедут от городской площади до Памятника воину-освободителю в поселке Высоком.

Идем на рекорд

9 мая 2018 года в 12:00 часов на Центральной площади города Ханты-Мансийска уже в 5-й раз состоится Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы». Участникам предстоит выполнить упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В этот год участники «Рекорда Победы» отожмутся в сумме 26 тысяч 663 раза!

Напомним, акция «Рекорд Победы» впервые была проведена в 2011 году. С тех пор с каждым годом она собирает всё больше и больше сторонников и участников. Девиз акции — «Не словом, а делом».

Праздничная весна

Для жителей Березовского района 9 мая на центральной площади пройдет праздничный концерт «Победная весна», а в 15:00 состоится акция «Бессмертный полк» и митинг «Вечная память героям», а также подготовлена фотодокументальная выставка ко Дню Победы «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», видео-лекторий «75 лет Курской битвы», мастер — класс «Подарок ветерану», в центральной районной библиотеке пройдет час истории «Техника Великой Отечественной войны». В преддверии праздника состоялся фестиваль самодеятельного народного творчества «Катюша».

9 Мая в 11:00 на территории мемориального комплекса «Сквер Памяти» состоится праздничный митинг для жителей Лангепаса , посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году, во избежание большого скопления людей на площадке «Сквер Памяти», а также в целях упорядочения построения праздничных колонн и создания комфортных условий для ветеранов при возложении цветов, принято решение организовать вход на центральную часть Сквера по пригласительным билетам. После торжественной церемонии всем желающим будет открыт доступ к памятнику для возложения цветов.

Отметим, что в связи с проведением мероприятий по празднованию 9 мая во многих городах Югры будет временно ограничено движение транспортных средств, дополнительная информация размещена на официальных сайтах муниципалитетов.

А в финале праздника югорчане увидят праздничный салют. В Ханты-Мансийске он начнется после концерта творческих коллективов и исполнителей города Ханты-Мансийска «Победный май шагает по стране!» на центральной площади Ханты-Мансийска в 22:00. В Нижневартовске в 22:00 на Набережной реки Обь. В Сургуте салют прогремит в 22:00 на площади у Театра Сургутского государственного университета (пр. Ленина, 1).