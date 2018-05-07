«Мираторг» вернет в сельхозоборот порядка 800 га заброшенных земель

Растениеводство — основа вертикально-интегрированного производства АПХ «Мираторг». Земли, находящиеся в активах компании, обеспечивают сырьем для кормов животноводческие и птицеводческие дивизионы агрохолдинга. В рамках проекта по удвоению свиноводческого дивизиона агрохолдинг продолжает увеличивать площадь посевных площадей и возвращать в оборот заброшенные земли сельхозназначения.

Растениеводческий дивизион компании «Мираторг» в период с 2015 по 2017 год вернул в сельхозоборот более 2 300 га залежных земель в Золотухинском, Курском, Октябрьском и Фатежском районах Курской области. В настоящий момент возвращенные в оборот сельхозугодья используются в основном для выращивания зерновых и бобовых: озимой и яровой пшеницы, тритикале, кукурузы, ячменя и других культур.

Освоение залежных земель — трудоемкий, затратный и длительный процесс, требующий значительных финансовых вложений, наличия специальной сельхозтехники, проведения ряда мелиоративных работ. Для разработки заброшенных земель и доведения качества почв до уровня сельхозназначения АПХ «Мираторг» использует новейшую высокоэффективную технику и применяет последние мировые технологии в сфере земледелия.

«Земля — это ценнейший ресурс нашей компании. Выращивание на собственных сельхозугодьях агрохолдинга сырья для кормов позволяет контролировать себестоимость и гарантировать высокое качество мяса, производимого на животноводческих и птицеводческих площадках «Мираторга». Поэтому компания не только поддерживает на стабильно высоком уровне плодородие имеющихся земель, но и готова инвестировать в расширение своих сельхозугодий. В том числе, возвращая в сельхозоборот земли, не подвергавшиеся обработке в течение нескольких лет», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».