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«Мираторг» вернет в сельхозоборот порядка 800 га заброшенных земель
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«Мираторг» вернет в сельхозоборот порядка 800 га заброшенных земель 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
АПХ «Мираторг», крупнейший вертикально-интегрированный агропромышленный комплекс РФ, сообщает, что планирует вернуть в сельхозоборот порядка 800 га залежных земель, расположенных на территории Курского, Октябрьского и Фатежского районов Курской области, в 2018 году.
Растениеводство — основа вертикально-интегрированного производства АПХ «Мираторг». Земли, находящиеся в активах компании, обеспечивают сырьем для кормов животноводческие и птицеводческие дивизионы агрохолдинга. В рамках проекта по удвоению свиноводческого дивизиона агрохолдинг продолжает увеличивать площадь посевных площадей и возвращать в оборот заброшенные земли сельхозназначения.
Растениеводческий дивизион компании «Мираторг» в период с 2015 по 2017 год вернул в сельхозоборот более 2 300 га залежных земель в Золотухинском, Курском, Октябрьском и Фатежском районах Курской области. В настоящий момент возвращенные в оборот сельхозугодья используются в основном для выращивания зерновых и бобовых: озимой и яровой пшеницы, тритикале, кукурузы, ячменя и других культур.
Освоение залежных земель — трудоемкий, затратный и длительный процесс, требующий значительных финансовых вложений, наличия специальной сельхозтехники, проведения ряда мелиоративных работ. Для разработки заброшенных земель и доведения качества почв до уровня сельхозназначения АПХ «Мираторг» использует новейшую высокоэффективную технику и применяет последние мировые технологии в сфере земледелия.
«Земля — это ценнейший ресурс нашей компании. Выращивание на собственных сельхозугодьях агрохолдинга сырья для кормов позволяет контролировать себестоимость и гарантировать высокое качество мяса, производимого на животноводческих и птицеводческих площадках «Мираторга». Поэтому компания не только поддерживает на стабильно высоком уровне плодородие имеющихся земель, но и готова инвестировать в расширение своих сельхозугодий. В том числе, возвращая в сельхозоборот земли, не подвергавшиеся обработке в течение нескольких лет», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».
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