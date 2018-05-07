Ещё
В Волгоградской области на два часа задержали поезд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области на два часа задержали поезд 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Электропоезд №6212 «Котельниково — Волгоград» задержался почти на два часа в Светлоярском районе из-за технической неисправности 7 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, транспорт остановился на станции «Тингута» около 06:48. Выехавший вспомогательный локомотив помог спустя время возобновить движение электропоезда. В настоящее время сотрудники ПривЖД принимают меры для ввода его в график. При необходимости пассажиры могут получить справку об электропоезде в пригородных кассах на станциях прибытия.
АиФ Волгоград: последние новости
Перинатальный центр предупреждает волгоградцев о мошенниках Жилье, зарплаты, экология. Как прокуратура решает наболевшие проблемы? В Волгограде к чемпионату мира пустят две новые электрички
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели178
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»86
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой930
LIVE: Инаугурация президента России181
Летчик Ярошенко попрощался с семьей494
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение