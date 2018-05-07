В Волгоградской области на два часа задержали поезд

Электропоезд №6212 « Котельниково Волгоград » задержался почти на два часа в Светлоярском районе из-за технической неисправности 7 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, транспорт остановился на станции «Тингута» около 06:48. Выехавший вспомогательный локомотив помог спустя время возобновить движение электропоезда. В настоящее время сотрудники ПривЖД принимают меры для ввода его в график. При необходимости пассажиры могут получить справку об электропоезде в пригородных кассах на станциях прибытия.