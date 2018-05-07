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Amazon Prime Video лидирует в Великобритании по росту подписчиков
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Amazon Prime Video лидирует в Великобритании по росту подписчиков 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Amazon Prime Video в настоящее время является наиболее быстрорастущим сервисом по запросу в Великобритании, обходя и Netflix и Now TV от Sky.
Оценочная база предоставлена BARB. The Guardian сообщает, что в 2017 число подписчиков сервиса выросло на 41% до 43 млн домохозяйств. В основном благодаря выходу новых эпизодов сериалов Гранд Тур (The Grand Tour) и Очевидное (Transparent) и мощному кросс-промо среди пользователей Amazon.
Хотя база подписчиков Netflix и выросла на 25%, к концу 2017 года она насчитывала 8,2 млн подписчиков, по сравнению с 6,6 млн годом ранее. Важнее тот факт, что фактически Netflix добавил 1,6 млн новых подписчиков по сравнению с 1,3 млн у Amazon.
Тем временем, Now TV прибавил в 2017 году 40%, набрав 1,5 млн домохозяйств.
Примечательно, что совокупное число домохозяйств, пользующихся Netflix, Prime Video и Now TV в 2017 году впервые превысило 10 млн  ИСТОЧНИК: Broadband TV News
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