Amazon Prime Video лидирует в Великобритании по росту подписчиков

Amazon Prime Video в настоящее время является наиболее быстрорастущим сервисом по запросу в Великобритании , обходя и Netflix и Now TV от Sky.

Оценочная база предоставлена BARB. The Guardian сообщает, что в 2017 число подписчиков сервиса выросло на 41% до 43 млн домохозяйств. В основном благодаря выходу новых эпизодов сериалов Гранд Тур (The Grand Tour) и Очевидное (Transparent) и мощному кросс-промо среди пользователей Amazon.

Хотя база подписчиков Netflix и выросла на 25%, к концу 2017 года она насчитывала 8,2 млн подписчиков, по сравнению с 6,6 млн годом ранее. Важнее тот факт, что фактически Netflix добавил 1,6 млн новых подписчиков по сравнению с 1,3 млн у Amazon.

Тем временем, Now TV прибавил в 2017 году 40%, набрав 1,5 млн домохозяйств.

Примечательно, что совокупное число домохозяйств, пользующихся Netflix, Prime Video и Now TV в 2017 году впервые превысило 10 млн ИСТОЧНИК: Broadband TV News