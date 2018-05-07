ТПП РФ и Югры примут активное участие в X Международном IT-Форуме в Ханты-Мансийске

"В первый день IT-Форума состоится встреча экспертов Делового совета стран БРИКС ШОС «Цифровизация — импульс к развитию сотрудничества бизнеса стран БРИКС и ШОС». Участники обсудят опыт продвижения проектов в области информационных и коммуникационных технологий, инфраструктуры, энергетики, промышленности в условиях цифровизации экономики; разберут ключевые проблемы бизнеса стран БРИКС и ШОС при реализации совместных проектов и многое другое", — сказано в сообщении департамента.

5 июня также запланировано проведение заседания Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики «Цифровая трансформация региона», ключевая тема которого — построение цифровой экономики именно в регионах. В ходе дискуссии эксперты заседания планируют выработать свои предложения в программу развития цифровой экономики в Югре. В качестве спикеров подтвердили свое участие в заседании: председатель Совета по развитию ИТ и ЦЭ Николай Комлев , директор компании «Галэкс» Владимир Графеев, президент НП «ИТ-Кластер Сибири» Александр Тимофеечев, директор Некоммерческого партнерства «Русское биометрическое общество» Данила Николаев, заместитель директора Некоммерческого партнерства «Русское биометрическое общество» Василий Мамаев, координатор Комитета по региональной политике Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Сергей Ощепков , директор дирекции по информационным технологиям ООО «АктивБизнесКоллекшн» Сергей Марков , член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Артур Трапицын.

Во второй день IT-Форума на дискуссионных площадках состоится заседание Комитета ТПП Югры делового сотрудничества стран БРИКС и ШОС «Формирование и продвижение совместных проектных инициатив на пространстве БРИКС и ШОС. Женское предпринимательство». Факторы роста экономических, торговых, деловых и инвестиционных связей; инвестиционное партнерство для модернизации экономической системы стран БРИКС и ШОС — это лишь часть вопросов, которые планируется рассмотреть.

В завершение IT-Форума пройдет заседание территориальных Торгово-промышленных палат. Обширная повестка заседания включает вопросы, рассмотрение которых будет способствовать повышению эффективности системы защиты и продвижения интересов бизнеса; повышению доступа субъектов предпринимательства к инвестиционным ресурсам, в том числе кредитным. Кроме этого, участники планируют разработать программу по укреплению межрегиональных и международных связей.

На сегодняшний день свое участие в IT-Форуме подтвердила Федерация индийских торгово-промышленных палат, проявив свою заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества наших стран. Заместитель директора FICCI Сарика Гулиани пообещала оказать содействие в привлечении участников из Индии для встреч с представителями деловых кругов России и стран БРИКС и ШОС.

В рамках IT-Форума между представителями России и стран БРИКС и ШОС для обмена лучшими практиками по созданию и внедрению информационных технологий в различных сферах запланированы встречи в формате B2B.

О форуме:

Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС (возрастная категория 12+ — прим. ТАСС) проходит в Ханты-Мансийске под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО . Организаторами являются Правительство Югры, администрация Томской области , Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий.

Десятый форум пройдет 5-6 июня 2018 года. Ожидается, что в нем примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран. Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Ростелеком» "Лукойл" и ПРАЙМ ГРУП.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.