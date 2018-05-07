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Байкеры России, Киргизии и Казахстана совершат совместный пробег в честь 73-летия Победы
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Байкеры России, Киргизии и Казахстана совершат совместный пробег в честь 73-летия Победы 

ТАСС 2 часа назад
БИШКЕК, 7 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Представители клубов мотоциклистов России, Казахстана и Киргизии совершат совместный пробег в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в понедельник в российском посольстве в Киргизии.
"Участники международного мотопробега «Дороги Победы. Тегеран», который приурочен к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдет по территории Азербайджана, Ирана, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана, прибудут в Бишкек 10 мая", — рассказали в посольстве. По словам его представителей, с российской стороны в пробеге принимают участие члены клуба «Ночные волки». С казахстанской — представители мотоклуба «Дукат», с киргизской — клуба «Сообщество мотоциклистов».
Как планируется, в Бишкеке участники мотопробега посетят дом-музей киргизского писателя Чингиза Айтматова, возложат венки к Вечному огню на площади Победы, а также встретятся с ветеранами и примут участие в открытии в Российском центре науки и культуры в Киргизии фотовыставки «Тегеран-43». «Помимо этого ожидается возложение мотоциклистами венков на братском кладбище Бишкека „Кызыл Аскер“ (»Красный воин"), после чего колонна отправится в южный областной центр Киргизии Ош", — отметили в посольстве РФ.
Инициатором проведения международного мотопробега выступил Фонд поддержки патриотических сил «Ночные волки» (Москва). «Основной целью акции является привлечение внимания жителей стран-участниц СНГ к историческим фактам Великой Отечественной войны, а также принятым во время конференции в Тегеране в 1943 году решениям о послевоенном мироустройстве», — заверили в диппредставителестве РФ.
Поэтому участники пробега в каждом крупном городе намерены встречаться с ветеранами, блокадниками Ленинграда, представителями молодежных организаций, а также посещать мемориалы и комплексы, установленные в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В годы войны на фронт из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около 1 млн жителей, ушли 360 тыс. человек. Примерно каждый третий из них погиб в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев Киргизии и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы осенью 1941 — зимой 1942 года. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего 475 ветеранов войны.
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