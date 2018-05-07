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Опровержение: дочь бывшего ростовского градоначальника Ольга Чернышева не покупала Energy Plaza
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Опровержение: дочь бывшего ростовского градоначальника Ольга Чернышева не покупала Energy Plaza 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
На сайте 161.ru 2 ноября 2017 года была опубликована заметка «Скандально известная дочь экс-мэра Ростова выкупила Energy Plaza», где говорилось о том, что Ольга Чернышева стала владелицей городского спортивно-оздоровительного комплекса Energy Plaza. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.
— Я не имею никакого отношения к этой сделке. Учредитель компании «Консалт Менеджмент» Ольга Михайловна Чернышова и я — два разных человека. Даже наши фамилии пишутся по-разному: моя через «е», а тёзки через «о», — подчеркнула дочь бывшего градоначальника.
Ольга Чернышева предоставила 161.ru копию документов, подтверждающих ее правоту. В частности, свой номер ИНН, который действительно не совпадает с цифровым кодом Ольги Чернышовой, учредителя компании «Консалт Менеджмент».
Редакция приносит извинения Ольге Чернышевой за недостоверную информацию.
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