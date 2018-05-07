Земля зернового терминала вернулась во владение города 

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск об истребовании у ООО «Ростовский зерновой терминал» земельного участка в левобережной промзоне Заречная по адресу ул. 1-я Луговая, 44б. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Юг». Соответствующее заявление подавал департамент имущественно-земельных отношений городской администрации южной столицы. При этом суд не постановлял прекратить право собственности компании на участок.
Напомним, иск был подан в феврале текущего года. В нем указывалось, что участок до 2009 года был муниципальной собственностью, а затем МУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону» заключило с ООО «Ростовский универсальный порт» (РУП) договоры о продаже 27 участков, один из которых затем и был продан ответчику. Тем не менее, два года назад гендиректор РУП Андрей Лещенко был признан виновным в незаконном приобретении этих участков, а договоры купли-продажи были признаны недействительными.
Отметим, что ООО «Ростовский зерновой терминал» полностью принадлежит ООО «Бунге СНГ» — филиала международной компании Bunge. Предприятие занимается перевалкой зерна, размер участка — 1,7 га.