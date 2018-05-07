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Митингующим автозаводцам предложили оплатить огромные счета за тепло в рассрочку
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Митингующим автозаводцам предложили оплатить огромные счета за тепло в рассрочку 

Vgoroden.ru 30 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Жители Автозаводского района, на прошлой неделе получившие огромные суммы в квитанциях за отопление, намерены снова провести встречу возле районной администрации. Очередной сход состоится в понедельник, 7 мая, в 11.00. Поводом послужило объявление, которое горожане накануне увидели на входных дверях в подъезды своих домов.
По информации обращения, АО «Волгаэнергосбыт» пытается заставить жителей заплатить ту сумму, что была указана в апрельских квитанциях. Также отмечается, что при невозможности единовременного погашения всей суммы за коммунальную услугу, компания предоставляет беспроцентную рассрочку до 12 месяцев без начисления пени.
В четверг, 3 мая, возмущенные жители Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода устроили несанкционированный митинг возле станции метро «Парк культуры».
Власти отреагировали на акт недовольства граждан в этот же день. Глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил сложившуюся обстановку с гендиректором АО «ЕвроСибЭнерго» (АО «Волгаэнергосбыт» — дочернее общество АО «ЕвроСибЭнерго») Вячеславом Соломиным. В ходе встречи стало известно, что руководство компании до конца мая проведет дополнительную проверку корректировок платы за отопление.
Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, в свою очередь, заявил о том, что администрация намерена защищать интересы автозаводцев и рекомендовал горожанам не оплачивать полученные счета.
Фото: vk.com
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Стал известен руководящий состав нового правительства России Панов пригласил нижегородцев на работу в администрацию Жителям Автозаводского района рекомендовали не оплачивать счета за отопление
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