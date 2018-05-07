Митингующим автозаводцам предложили оплатить огромные счета за тепло в рассрочку

Жители Автозаводского района, на прошлой неделе получившие огромные суммы в квитанциях за отопление, намерены снова провести встречу возле районной администрации. Очередной сход состоится в понедельник, 7 мая, в 11.00. Поводом послужило объявление, которое горожане накануне увидели на входных дверях в подъезды своих домов.

По информации обращения, АО «Волгаэнергосбыт» пытается заставить жителей заплатить ту сумму, что была указана в апрельских квитанциях. Также отмечается, что при невозможности единовременного погашения всей суммы за коммунальную услугу, компания предоставляет беспроцентную рассрочку до 12 месяцев без начисления пени.

В четверг, 3 мая, возмущенные жители Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода устроили несанкционированный митинг возле станции метро «Парк культуры».

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов , в свою очередь, заявил о том, что администрация намерена защищать интересы автозаводцев и рекомендовал горожанам не оплачивать полученные счета.

Фото: vk.com