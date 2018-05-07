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На Поклонной горе прошёл парад кадет «Не прервется связь поколений»
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На Поклонной горе прошёл парад кадет «Не прервется связь поколений» 

На Западе Москвы 27 минут назад
Фото: На Западе Москвы
IV Московский парад кадет «Не прервется связь поколений!» был посвящён 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Две с половиной тысячи учеников кадетских классов выступили перед многочисленными зрителями, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны и представители Русской Православной Церкви.
Почётными гостями праздника, приуроченного ко Дню памяти святого Георгия Победоносца и Дню герба и флага Москвы стали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Сергей Собянин. В своём выступлении Патриарх отметил высокую подготовку столичных кадет, сказав, что именно в юности куётся характер будущих героев и защитников Родины. В числе удостоенных наград за успешное участие в межрегиональном фестивале-конкурсе «Алтарь Отечества» была названа школа №1000 в Солнцево.
Стоит добавить, что во время мероприятия у стен Музея Победы был установлен новый рекорд России и Европы по самому массовому исполнению городского гимна. 24500 человек одновременно спели слова, знакомые с детства каждому москвичу. Участникам парад был торжественно вручен диплом «Книги рекордов России» об установлении рекорда.
Кроме того, около пяти тысяч ребят побывали в этот день до старта шествия на интерактивном уроке в Музее Победы. Сотрудники провели для школьников познавательный экскурс «История Победы», напомнив о событиях 1941-1945 г.г.
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