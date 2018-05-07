На Поклонной горе прошёл парад кадет «Не прервется связь поколений»

IV Московский парад кадет «Не прервется связь поколений!» был посвящён 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Две с половиной тысячи учеников кадетских классов выступили перед многочисленными зрителями, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны и представители Русской Православной Церкви

Стоит добавить, что во время мероприятия у стен Музея Победы был установлен новый рекорд России и Европы по самому массовому исполнению городского гимна. 24500 человек одновременно спели слова, знакомые с детства каждому москвичу. Участникам парад был торжественно вручен диплом «Книги рекордов России» об установлении рекорда.

Кроме того, около пяти тысяч ребят побывали в этот день до старта шествия на интерактивном уроке в Музее Победы. Сотрудники провели для школьников познавательный экскурс «История Победы», напомнив о событиях 1941-1945 г.г.