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Приморские поисковые отряды установили обстоятельства крушения бомбардировщика в ВОВ
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Приморские поисковые отряды установили обстоятельства крушения бомбардировщика в ВОВ 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
В объединении «Авиапоиск» Приморского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» выяснили личности экипажа бомбардировщика Пе‐2 и обстоятельства их гибели. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обломки воздушного судна подняли в 2017 году. В течение нескольких месяцев специалисты вели работу по идентификации останков членов экипажа и проверяли архивы.
Как удалось выяснить поисковикам, в 1942 году бомбардировщик потерпел крушение. Пилот и штурман были вынуждены выпрыгнуть с борта с парашютами. Штурман Иван Коробов удачно приземлился на парашюте и выжил. Пилот Александр Леонов погиб, во время прыжка попал под винт. Стрелок-радист Мирон Конычев разбился в самолете.
Иван Коробов дослужился до звания майора и умер в возрасте 37 лет.
Останки стрелка-радиста предадут земле в июне 2018 года.
Накануне во Владивостоке на мемориальной доске у Вечного огня вписали новые имена героев Великой Отечественной войны.
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