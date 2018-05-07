Приморские поисковые отряды установили обстоятельства крушения бомбардировщика в ВОВ

В объединении «Авиапоиск» Приморского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» выяснили личности экипажа бомбардировщика Пе‐2 и обстоятельства их гибели. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обломки воздушного судна подняли в 2017 году. В течение нескольких месяцев специалисты вели работу по идентификации останков членов экипажа и проверяли архивы.

Как удалось выяснить поисковикам, в 1942 году бомбардировщик потерпел крушение. Пилот и штурман были вынуждены выпрыгнуть с борта с парашютами. Штурман Иван Коробов удачно приземлился на парашюте и выжил. Пилот Александр Леонов погиб, во время прыжка попал под винт. Стрелок-радист Мирон Конычев разбился в самолете.

Иван Коробов дослужился до звания майора и умер в возрасте 37 лет.

Останки стрелка-радиста предадут земле в июне 2018 года.