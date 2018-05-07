Нежелательный эффект домино

Тот, кто хочет узнать, как единичная санкция способна дезорганизовать целую отрасль экономики и связанные с ней секторы, должен просто взглянуть на кривую цен на алюминий в апреле. В течение всего 12 дней котировки взлетели почти на 30% и достигли в итоге ценового максимума за последние шесть лет — более 2500 долларов за тонну.

Этому взлету цен предшествовали введенные 6-го апреля США санкции, коснувшиеся, помимо всех прочих, российского олигарха Олега Дерипаски и его алюминиевого концерна «Русал» . Одним махом санкции понизили капитализацию предприятия на 60%. Только когда американский министр финансов неожиданно продлил срок, в течение которого остальной мир может безбоязненно покупать алюминий из России , цена на алюминий несколько снизилась. Вполне возможно, что она будет и дальше снижаться, потому что Дерипаска недавно объявил о готовности отказаться от управления своей группой предприятий и сократить свою долю в них. Для этого у него есть еще время до 6 июня. Но пока у «Русала» нет доступа к долларовой финансовой системе и ко многим вкладам в банках. Деловые партнеры концерна держат дистанцию. Но с властями США ведутся интенсивные переговоры.

Европу тоже лихорадит. Ведь, например, в прошлом году континент получал от «Русала» 42% своего алюминия. Концерн — самый большой поставщик данного металла на мировой рынок, он производит 6% от общего мирового объема первичного алюминия. Европейские изготовители баночных напитков, но и автомобильные концерны предвидят трудности в снабжении. То, что сегодня творится в алюминиевом секторе, всего лишь один пример из множества событий, происходящих с тех пор, как США оказывают на Россию экономическое давление из-за ее «зловредной активности по всему миру».

В этот раз Вашингтон включил в санкционный список семь олигархов и 12 предприятий. В самой России страх перед санкциями намного больше, чем это признают в Кремле. Рубль потерял более 10% по отношению к доллару и евро, что привело к значительному удорожанию импорта и заграничных поездок российских граждан. Подобное уже случилось в 2014 году, когда после оккупации украинского Крыма против Москвы были введены первые санкции и российская экономика впала в глубокий кризис.

Теперь российский Центральный банк (ЦБ РФ) из страха перед растущей инфляцией решил сохранить высокую ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. А ведь вяло развивающаяся экономика остро нуждается в снижении ключевой ставки, и низкая инфляция в размере 2,4% позволила бы это сделать. Кроме того, ЦБ больше не разрешает банкам создавать дополнительные резервы или требовать гарантий от предприятий, чья финансовая ситуация и кредитоспособность ухудшились в результате санкций. Этот шаг может довольно сильно исказить отчетность за 2018 год, считает Станислав Волков из российского рейтингового агентства «Эксперт РА».

Российское государство гадает, как бы ему помочь попавшим под санкции предприятиям. Те, конечно, предпочитают получить деньги и попросили сразу 100 миллиардов рублей (по нынешнему курсу около 1,3 миллиарда евро). «Немалая сумма», как заметил министр финансов Силуанов. Денег они не получат, вместо этого Кремль решил создать специальное ведомство, которое должно будет посвятить себя борьбе с западными санкциями. А пока олигархи помогают себе сами. Так, Владимир Богданов , глава третьего по величине нефтяного концерна «Сургутнефтегаз» , еще в прошлом году из страха перед санкциями увеличил свои резервы наличности на 6% до 44 миллиардов долларов.

Другие олигархи выводят деньги с Запада. После 6 апреля они знают, что США могут достать любого и что российский президент Владимир Путин не может защитить отечественную экономику от их посягательств. Но и европейцы должны теперь, наконец, понять, что и они не застрахованы от американских санкций. Ведь запрет на сотрудничество с попавшими под санкции русскими не ограничивается сейчас только гражданами США. «Санкции могут быть введены и против неграждан США, которые сознательно облегчают крупные трансакции для заблокированных лиц и организаций», — заявило министерство финансов США

Шутить с этим не стоит, уверен Айван Глазенберг (Ivan Glasenberg), глава швейцарской фирмы «Гленкор» (Glencore), специализирующейся на торговле сырьевыми ресурсами. Этот человек, который, работая во многих проблемных сырьевых странах, приобрел богатый опыт по части санкций, немедленно вышел из совета директоров «Русала» и решил отказаться от запланированного ранее обмена своих акций «Русала» на бумаги другой компании. По сведениям из различных фирм, сейчас юристы в европейских компаниях трудятся в поте лица над тем, чтобы уберечь свои фирмы от ловушек и не подвергнуть их деятельность опасности.

В то же время все большее количество экономических организаций пытаются оказать давление на западных политиков, чтобы те приняли меры против сложившейся «токсичной» ситуации. Совсем недавно с подобной инициативой выступила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ, Association of European Businesses), главное представительство европейских концернов в России. В многостраничном заявлении о своей позиции, посланном в ЕС Брюсселе и имеющемся в распоряжении «Вельт» ( Die Welt ), говорится, что санкции стали для европейских компаний «неожиданностью» и что компании, работающие в России, «крайне обеспокоены их возможными последствиями».

Они, как говорится в заявлении, еще не могут точно оценить грозящие им убытки. Но некоторые из них уже предвидят 20-процентное сокращение оборотов, трудности в трансфере финансов и более высокие расходы на кризисный менеджмент.

Как и в случае с санкциями 2014 года и российским эмбарго на импорт западной сельскохозяйственной продукции, которые, согласно исследованию Университета Киля, обошлись Европе в 40 миллиардов евро, сейчас тоже понятно одно: сильнее всех на Западе от санкций пострадают не США, а европейские страны, экономически тесно связанные с Россией. Европейские фирмы опять оказались перед дилеммой. Если они не поддержат санкции США, то их будет донимать Вашингтон. Если же они будут их придерживаться, то им отомстят русские.

Что касается экономики Германии — второго по величине торгового партнера России после Китая , то Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) уже оценила размеры возможного финансового ущерба. Только из-за отказа от новых сделок в краткосрочной перспективе возможны убытки в размере нескольких сотен миллионов евро, а в долгосрочной перспективе санкции США могут поставить под вопрос проекты стоимостью в миллиарды евро, говорится в заявлении ВТП. Поэтому председатель палаты Маттиас Шепп (Matthias Schepp) призывает политиков на Западе не раскручивать дальше санкционную спираль, тем более что азиатские компании способны быстро заполнить освободившиеся места в России.

Ассоциация европейского бизнеса в своем заявлении также обращается к ответственным лицам и государствам-участникам ЕС с призывом защитить европейские компании в России от санкций США. Далее АЕБ «требует от Европейской комиссии Совета Европейского союза найти политическое решение для того, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение международных отношений, условий для всемирной торговли и прямых зарубежных инвестиций».