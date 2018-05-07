Играть по-крупному: как стать гражданином Монако

США, Канада, Швейцария, Австрия, Кипр, Финансово независимые (а иными словами — состоятельные) граждане, с одной стороны, в полной мере дорожат своей суверенностью, с другой — склонны к мобильности (смене основного места жительства), причем всей семьей, в любой момент времени и иной раз без какой-либо на то веской причины. Перед ними открываются весьма богатые перспективы: Австралия Италия … Количество стран и программ, готовых удовлетворить даже самого требовательного мигранта, поражает многообразием.

Другое дело, когда речь идет об ультра-состоятельных лицах, не желающих уезжать из Европы. Тогда, по мнению большинства специалистов в области иммиграции, выбор сужается всего лишь до трех направлений: Монако , Швейцария и Великобритания

Причем, преимущества Монако, со его компактностью и прекрасным средиземноморским климатом, выглядят весьма убедительно. Утверждается, например, что Монако — самое безопасное место в мире. Население страны насчитывает почти 40 000 человек, а численность полицейских слегка не дотягивает до 600. То есть на каждого сотрудника полиции приходится 80 граждан. Кроме того, более 500 камер видеонаблюдения стратегически расположены вдоль границ. Это позволяет полиции контролировать практически каждый уголок княжества.

А что насчет военной мощи? Армия Монако состоит из 82 военнослужащих, что меньше, чем военный оркестр княжества с 85 музыкантами.

Монако — клуб знаменитостей. На улицах легко столкнуться и с королевской особой из Дома Гримальди, и с кем-то из гонщиков Формулы 1 или с самим Ринго Старром. Русская речь — далеко не редкость. Так что есть шанс почувствовать себя почти как дома.

Но не следует обольщаться. Стать участником праздника жизни в Монако дано далеко не каждому: для этого, как минимум, необходимы значительные финансовые ресурсы и безупречная репутация. Причем репутация важна не только для для того, чтобы получить «входной билет» — карточку резидента. Она просто необходима тем, кто надеется извлечь выгоду из контактов и окружения после переезда. Чтобы понимать, кто может оказаться среди потенциальных соседей — в настоящее время в крошечном Монако проживает более 2500 миллионеров, активы каждого из которых оцениваются в сумму более €10 млн Монако — лидер мирового рейтинга стран по размеру состояния на душу населения — порядка €2 млн Для следующих за княжеством Лихтенштейна Люксембурга характерны значения порядка €700 000 и €350 000.

Власти убеждены, что если уж и принимать новых «членов клуба», то, как минимум, равноценных по материальному благополучию.

Именно поэтому, чтобы начать процедуру получения статуса резидента необходимо открыть счет в одном из банков Монако и «предъявить» свои финансовые активы, разместив, например, часть средств на депозит, который будет оставаться неприкосновенным в течение всего времени проживания в княжестве. Размер депозита подскажут в банке, но ориентируйтесь на сумму от €500 000. Разумеется, возникнут вопросы к источнику происхождения средств. В исключительных случаях банком может быть запрошена налоговая декларация клиента, а также корпоративные налоговые декларации, если клиент владеет бизнесом.

Следующий шаг — аренда или приобретение жилья. В Монако нет проблем ни с предложениями, ни с агентствами, которые помогут подобрать подходящую недвижимость. Единственное препятствие — стоимость. Для понимания: шикарный особняк в Подмосковье можно обменять (в силу равенства рыночных цен) на апартаменты-студию в Монако. Если нет желания расставаться с несколькими миллионами евро сразу, то целесообразнее арендовать квартиру. По данным Knight Frank (The Wealth Report 2018) стоимость одного квадратного метра жилья в Монако выше чем, в Гонконге Нью Йорке , Лондоне или Сингапуре . Почетное первое место с приличным отрывом от конкурентов.

Формально вопрос о благонадежности решается представлением «criminal records» (справок об отсутствии судимости) из всех стран, где будущий резидент проживал за последние пять лет. На самом деле указанными справками дело может не ограничиться: власти вправе потребовать любые документы, относящиеся к личности заявителя и членам его семьи.

Впрочем, смысла расписывать содержимое пакета документов для получения статуса резидента, особенно когда речь идет о финансово независимых заявителях. Обратим внимание на другое. Если заявитель — гражданин страны Европейской Экономической Зоны, то этот факт дает право подать документы на территории Монако. Гражданам третьих стран приходится сначала обращаться в консульство Франции в стране постоянного проживания для получения визы D, после чего въезжать в страну и заниматься окончательным оформлением документов. Исключение составляют лишь владельцы недвижимости на территории Монако, при условии, что последние обратятся с ходатайством к Министру внутренних дел и получат разрешение на подачу документов в консульство Франции в Княжестве.

После того, как заявка подана (или виза D получена), целесообразно приступить к подготовке к интервью с представителями местных иммиграционных властей. Интервью — один из центральных моментов всей процедуры. Соискателю будут заданы каверзные вопросы, касающиеся его личности, членов семьи, бизнеса, происхождения средств и т.д. Для положительного результата потребуется тщательная репетиция с детальным обсуждением тем, имеющих отношение к делу. Иногда формулируются совершенно неожиданные вопросы, как например: «В таком молодом возрасте заработать столь огромное состояние не представляется возможным» или «странно, что вы не знаете в какую школу ходил ваш бывший супруг»… Но не стоит драматизировать. Многие, прошедшие через интервью, называют его больше похожим на «исповедование с пристрастием», поэтому внятные и правдивые ответы приветствуются.

Если после непродолжительного ожидания (порядка восьми недель), карточка резидента (carte de sejour temporaire) получена, то значит, что впереди целый год, чтобы наслаждаться шикарной жизнью на Лазурном Берегу. Остается только разумно распорядиться предоставленной возможностью и в первую очередь налоговыми льготами.

Известный факт, Монако заработало свою репутацию «убежища для богатых» задолго до того, как другие страны включились в соревнование «налоговых гаваней». Фактически, княжество решило отменить подоходный налог почти полтора века назад. Остается незыблемой эта традиция и до сегодняшнего дня. И что не вызывает сомнений (и весьма важно с точки зрения долгосрочного планирования) — изменение налогового законодательства не имеет под собой никаких оснований. Когда речь идет о налогах для физических лиц (за исключением граждан Франции, в отношении которых применяются специальные режимы), следует иметь ввиду только налог на наследство в части активов, расположенных на территории княжества. Ставки в зависимости от степени родства составляют от 0% (для прямой линии потомства) до 16% между лицами, не связанными родством.

В связи с «нулевыми налогами», часто обсуждается щекотливый вопрос: переезд в Монако — ординарная попытка побега от налогов или долгосрочная инвестиция (особенно при правильной расстановке акцентов), направленная на преумножение и сохранение богатства? Ответ не лежит на поверхности, да и вряд ли можно говорить о каких-то закономерностях. Но учитывая сложность и длительность интеграции в закрытый клуб Монако выдержать этот период дано далеко не каждому.

Как правило, первые два года «безналогового рая» пролетают очень быстро. В конце второго — либо наступает разочарование, заканчивающееся очередным переездом, либо принимается решение продлить свое пребывание на Лазурном берегу на длительный срок. Но это тема уже другого рассказа.