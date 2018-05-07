Звание «Мистер старшеклассник 2018» досталось обаятельному кадету Даниле Горшкову

Вчера на сцену клуба «Икра» вышли 14 талантливых парней-участников конкурса «Мистер старшеклассник». Каждый был хорош по-своему. Но победа досталась только одному. Как признались организаторы, выбор победителя стал сюрпризом для всех. Но так решило жюри. Почему же именно Данила Горшков выиграл титул «Мистер старшеклассник 2018»?

Большинство членов жюри — девушки. Именно они отдали предпочтение Даниле. Ведь он чертовски обаятелен, у него лучезарная и добрая улыбка, он спортивен, талантлив и у него огромная группа поддержки среди друзей и близких. А еще Данила — будущий военный. Сейчас он учится в костромском кадетском корпусе.

На финальное награждение победитель вышел в форме, чем окончательно сразил зрительный зал.

2 место занял Сергей Дубинин из 27 школы. Песню «Сансара» Сергею помогала петь его мама.

3 место досталось самому юному участнику конкурса Павлу Сергеенко из Сущевской школы. Паша так зажигательно станцевал латину со своей мамой, что жюри отметило его выступление 3 местом в конкурсе.

Приз зрительских симпатий и подарок от редакции портала K1NEWS.RU (беспроводные наушники) унес Дмитрий Богомолов из Караваевской школы. За него было отдано 1011 голосов. Костромичи не ошиблись в своем выборе. Дима умеет все: танцует, играет на гитаре, поет, организует мероприятия, имеет огромное количество друзей.

Конкурс «Мистер старшеклассник 2018» доказал, что талантливой молодежи много. Нужно лишь помочь ребятам раскрыться, выйти на сцену и творить. За то время, что шел конкурс, мальчишки выросли, сдружились, некоторые научились танцевать с нуля. Такие конкурсы как «Мистер старшеклассник » и «Мисс старшеклассница» нужны нашему городу. Надеемся, что и в следующем году талантливые старшеклассники вновь выйдут на сцену.