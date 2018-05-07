Россияне все чаще пытаются отстоять свои интересы в судах, подавая коллективные иски. Однако сегодня в российском гражданском законодательстве нет термина «коллективный иск». Обычно под ним понимают рассмотрение одного вопроса от нескольких истцов к одному ответчику. Объединять поданные заявления в одно производство или нет — решает судья. В любом случае, если иск не будет удовлетворен, а ответчик решит возместить судебные издержки, каждый подписавшийся под групповым иском понесет индивидуальную ответственность. О том, когда стоит объединять усилия в защите своих прав, а когда лучше десять раз подумать, прежде чем оставить под документом автограф, в материале "Уралинформбюро".
Вместе — быстрее
Коллективные иски в суд — оптимальное решение проблемы, когда нарушаются права большого количества людей в сфере оказания услуг. Например, коммунальные споры, взыскание средств за испорченный отпуск с туркомпаний или за недостроенный дом с застройщика.
"В этом случае групповой иск будет полезнее, потому что будет рассмотрено изначально много частных дел в одном, — объясняет юрист Анастасия Эмих. — Если судья понимает, что по одному вопросу будет подано несколько однотипных исков, он дождется подачи всех заявлений, чтобы объединить их в одно производство. И коллективная подача сэкономит время, а также гарантирует всестороннее рассмотрение проблемы".
Еще один плюс коллективных исков — дело становится резонансным, привлекая внимание надзорных органов, общественности и СМИ.
"Это выгодно для клиента, — отмечает гендиректор компании «ДМ-Групп» Дмитрий Можейко. — Когда нарушение затрагивает неопределенный круг лиц, должна работать прокуратура. Если 20 граждан обратились в суд, информация об этом появилась в СМИ, надзорные ведомства обязательно отреагируют. В суде такое дело будет рассмотрено тщательнее. То есть возможность выиграть дело, когда оно резонансное, гораздо выше".
Действуйте сообща
В России ни юристы, ни судьи не любят коллективные иски. Для судьи такие процессы объемные по исследованию доказательств и эмоциональной нагрузке от множества участников. Юристам представлять в суде группу лиц тоже непросто — каждый из истцов по-своему смотрит на проблему и требования могут противоречить другу другу.
При подаче коллективного иска нужно быть уверенным, что предмет заявления не надуман и вы отстаиваете действительно нарушенные права. Не помешает также уверенность в тех, с кем идете в суд.
"Минус коллективного иска может быть в затягивании рассмотрения. Потому что есть такие вопросы, которые нельзя решить сразу, либо, например, не все участники вовремя предоставляют нужные документы. Также судья может отложить рассмотрение в случае неявки сторон", — поясняет Анастасия Эмих.
Чтобы избежать таких проблем, можно выбрать представителя коллектива. «Надежного представителя, — подчеркивает Эмих. — Он должен быть надлежащим образом оформлен. У него должна быть доверенность либо заключен договор оказания услуг со всеми участниками. Если не будет надлежащих документов, иск не будет принят».
Защита от стяжателей
В российской судебной практике зачастую на коллектив не возлагаются судебные издержки по групповым искам о защите прав потребителей. Потому что этих издержек чаще всего нет — госпошлиной иски о защите прав потребителей не облагаются. Ответчику надо всего лишь прийти в суд.
Другое дело, если дело касается иного вопроса, или ответчику пришлось потратиться на представителя в суде и проведение экспертиз для доказательства своей правоты.
"Надо понимать, что просто сбор подписей недовольных и подписи под иском — разные вещи. В случае проигрыша судебные издержки будут взысканы со всех подписавшихся под коллективным иском в равной степени, если они заявляли равные требования", — предупреждает Анастасия Эмих.
Дмитрий Можейко добавляет, что право взыскивать судебные издержки в случае победы в суде прописано в российском законодательстве. И это — надежный инструмент защиты от стяжателей.
"Все зависит от принципиальности руководства компании. Если иск не удовлетворен, а компания понесла затраты на юристов, экспертизы, которые производились за счет ответчика, эти деньги можно взыскать с граждан, подписавшихся под коллективным иском, на законных основаниях. Издержки возлагаются на проигравшую сторону", — напоминает он.
Не играйте в чужие игры
Опаснее всего подписываться под коллективным иском, не вникая в предмет спора и не думая о возможных последствиях для себя. Чаще всего в неприятной ситуации оказываются те, кто решился поддержать протестные группы и движения, не разобравшись в вопросе.
Недавний пример — ситуация с активистами из Сосновского района Челябинской области, которые подписались под групповым иском, поверив аргументам лидеров «СТОП ГОКа». Общественники пытались через суд признать недействительным постановление администрации о размещении железнодорожных путей необщего пользования на территории Сосновского муниципального района. Некоторые наблюдатели отмечают, что «СТОП ГОК» таким образом просто привлекал внимание к своей деятельности.
Ответчиком в суде выступала администрация Сосновского района, в качестве третьего лица было привлечено АО «Русская медная компания» (РМК). Истцам в удовлетворении административного иска было отказано в полном объеме. Решение суда вступило в силу 9 января 2018 года. 28 апреля РМК подала в Советский районный суд Челябинска ходатайство о возмещении судебных издержек на 150 тысяч рублей в рамках иска двух активисток движения «СТОП ГОК» Натальи Мезенцевой и Ирины Соловьевой.
Один из лидеров движения «СТОП ГОК» Василий Московец во «ВКонтакте» попытку взыскать издержки назвал «акцией устрашения южноуральцев, запугивания возможностью взыскания такой огромной суммы с двух пенсионерок».
Однако эксперты напоминают, что о возможных последствиях женщин должны были предупредить те, кто этот процесс затевал, убеждая граждан подписаться под исками.
Взыскиваемую с Соловьевой и Мезенцевой сумму в АО «РМК» обосновывают затратами на юридическое обслуживание, сопровождение административного дела и другими издержками, которые понесла компания в связи с разбирательством по делу.
Юристы подчеркивают, что возмещение издержек — законное право участника судебного процесса.
"Истец должен понимать, что в случае победы ответчика все расходы лягут на его плечи. Подписывая иск в суд, надо быть готовым к определенным расходам. Получается же, что расходы — это такой результат, который в конце судебного разбирательства всех ошарашивает", — заключает Анастасия Эмих.
Евгения СТАНИШЕВСКАЯ