Иск общий — ответственность личная

Россияне все чаще пытаются отстоять свои интересы в судах, подавая коллективные иски. Однако сегодня в российском гражданском законодательстве нет термина «коллективный иск». Обычно под ним понимают рассмотрение одного вопроса от нескольких истцов к одному ответчику. Объединять поданные заявления в одно производство или нет — решает судья. В любом случае, если иск не будет удовлетворен, а ответчик решит возместить судебные издержки, каждый подписавшийся под групповым иском понесет индивидуальную ответственность. О том, когда стоит объединять усилия в защите своих прав, а когда лучше десять раз подумать, прежде чем оставить под документом автограф, в материале "Уралинформбюро"

Вместе — быстрее

Коллективные иски в суд — оптимальное решение проблемы, когда нарушаются права большого количества людей в сфере оказания услуг. Например, коммунальные споры, взыскание средств за испорченный отпуск с туркомпаний или за недостроенный дом с застройщика.

"В этом случае групповой иск будет полезнее, потому что будет рассмотрено изначально много частных дел в одном, — объясняет юрист Анастасия Эмих. — Если судья понимает, что по одному вопросу будет подано несколько однотипных исков, он дождется подачи всех заявлений, чтобы объединить их в одно производство. И коллективная подача сэкономит время, а также гарантирует всестороннее рассмотрение проблемы".

Еще один плюс коллективных исков — дело становится резонансным, привлекая внимание надзорных органов, общественности и СМИ.

"Это выгодно для клиента, — отмечает гендиректор компании «ДМ-Групп» Дмитрий Можейко. — Когда нарушение затрагивает неопределенный круг лиц, должна работать прокуратура . Если 20 граждан обратились в суд, информация об этом появилась в СМИ, надзорные ведомства обязательно отреагируют. В суде такое дело будет рассмотрено тщательнее. То есть возможность выиграть дело, когда оно резонансное, гораздо выше".

Действуйте сообща

России ни юристы, ни судьи не любят коллективные иски. Для судьи такие процессы объемные по исследованию доказательств и эмоциональной нагрузке от множества участников. Юристам представлять в суде группу лиц тоже непросто — каждый из истцов по-своему смотрит на проблему и требования могут противоречить другу другу.

При подаче коллективного иска нужно быть уверенным, что предмет заявления не надуман и вы отстаиваете действительно нарушенные права. Не помешает также уверенность в тех, с кем идете в суд.

"Минус коллективного иска может быть в затягивании рассмотрения. Потому что есть такие вопросы, которые нельзя решить сразу, либо, например, не все участники вовремя предоставляют нужные документы. Также судья может отложить рассмотрение в случае неявки сторон", — поясняет Анастасия Эмих.

Чтобы избежать таких проблем, можно выбрать представителя коллектива. «Надежного представителя, — подчеркивает Эмих. — Он должен быть надлежащим образом оформлен. У него должна быть доверенность либо заключен договор оказания услуг со всеми участниками. Если не будет надлежащих документов, иск не будет принят».

Защита от стяжателей

В российской судебной практике зачастую на коллектив не возлагаются судебные издержки по групповым искам о защите прав потребителей. Потому что этих издержек чаще всего нет — госпошлиной иски о защите прав потребителей не облагаются. Ответчику надо всего лишь прийти в суд.

Другое дело, если дело касается иного вопроса, или ответчику пришлось потратиться на представителя в суде и проведение экспертиз для доказательства своей правоты.

"Надо понимать, что просто сбор подписей недовольных и подписи под иском — разные вещи. В случае проигрыша судебные издержки будут взысканы со всех подписавшихся под коллективным иском в равной степени, если они заявляли равные требования", — предупреждает Анастасия Эмих.

Дмитрий Можейко добавляет, что право взыскивать судебные издержки в случае победы в суде прописано в российском законодательстве. И это — надежный инструмент защиты от стяжателей.

"Все зависит от принципиальности руководства компании. Если иск не удовлетворен, а компания понесла затраты на юристов, экспертизы, которые производились за счет ответчика, эти деньги можно взыскать с граждан, подписавшихся под коллективным иском, на законных основаниях. Издержки возлагаются на проигравшую сторону", — напоминает он.

Не играйте в чужие игры

Опаснее всего подписываться под коллективным иском, не вникая в предмет спора и не думая о возможных последствиях для себя. Чаще всего в неприятной ситуации оказываются те, кто решился поддержать протестные группы и движения, не разобравшись в вопросе.

Недавний пример — ситуация с активистами из Сосновского района Челябинской области , которые подписались под групповым иском, поверив аргументам лидеров «СТОП ГОКа». Общественники пытались через суд признать недействительным постановление администрации о размещении железнодорожных путей необщего пользования на территории Сосновского муниципального района. Некоторые наблюдатели отмечают, что «СТОП ГОК» таким образом просто привлекал внимание к своей деятельности.

Один из лидеров движения «СТОП ГОК» Василий Московец во «ВКонтакте» попытку взыскать издержки назвал «акцией устрашения южноуральцев, запугивания возможностью взыскания такой огромной суммы с двух пенсионерок».

Однако эксперты напоминают, что о возможных последствиях женщин должны были предупредить те, кто этот процесс затевал, убеждая граждан подписаться под исками.

Взыскиваемую с Соловьевой и Мезенцевой сумму в АО «РМК» обосновывают затратами на юридическое обслуживание, сопровождение административного дела и другими издержками, которые понесла компания в связи с разбирательством по делу.

Юристы подчеркивают, что возмещение издержек — законное право участника судебного процесса.

"Истец должен понимать, что в случае победы ответчика все расходы лягут на его плечи. Подписывая иск в суд, надо быть готовым к определенным расходам. Получается же, что расходы — это такой результат, который в конце судебного разбирательства всех ошарашивает", — заключает Анастасия Эмих.

Евгения СТАНИШЕВСКАЯ