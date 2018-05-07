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Бесплатная вакцинация животных против бешенства
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Бесплатная вакцинация животных против бешенства 

Управа района Куркино 38 минут назад
Фото: Управа района Куркино
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ
Бешенство — острая вирусная инфекция, характеризующаяся симптомами полиэнцефалита. При наличии клинических проявлений заканчивается летальным исходом. Единственным средством профилактики является вакцинация домашних, безнадзорных, диких и других восприимчивых животных.
Вакцинация животных против бешенства осуществляется бесплатно на территории Северо-Западного административного округа города Москвы в подразделениях Государственной ветеринарной службы:
СББЖ СЗАО
Цветочный проезд, д.2  8 (499) 497-68-31 (27)
9:00-21:00  ВЫЗОВ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА НА ДОМ: 8 (495) 612-04-25 (круглосуточно)
*Вызов ветеринарного врача на дом — платный.
Для Вашего удобства организованы прививочные пункты. Перечень адресов и время проведения бесплатной вакцинации против бешенства размещен на сайте mosobvet.ru в разделе «Вакцинация» или на странице Комитета ветеринарии города Москвы на портале Мэра Москвы в разделе «График прививочных пунктов».
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