Пять лучших туристических маршрутов выберут в Бурятии к празднованию 95-летию республики

УЛАН-УДЭ , 7 мая. / ТАСС /. Пять лучших туристических, познавательных маршрутов, разработанных к 95-летию Бурятии , выберут в республике. Об этом сообщила журналистам в понедельник министр культуры региона Соелма Дагаева.

Юбилейную дату регион отметит 30 мая. В этот день в 1923 году Президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета было принято постановление о создании Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики.

"К 95-летнему юбилею Бурятии мы хотим внести свой вклад от министерства культуры в развитие районов и туризма, мы организовали проект «Узнай свою Родину»: пять победителей, разработавших новые культурно-познавательные маршруты для внутреннего туриста и жителей республики, получат по 150 тыс. рублей", — сказала Дагаева.

В конкурсе участвуют, по ее словам, практически все районы, заявлен 31 маршрут с участием муниципальных культурно-досуговых учреждений. «Призы победителям будут вручены на национальном спортивном празднике „Наадан Сурхабан“ в рамках празднования 95-летия Бурятии», — рассказала министр.

Также по случаю юбилейной даты в Улан-Удэ состоится научно-практическая конференция, посвященная истории республики: готовят мероприятие Государственный архив республики, ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН и Бурятского государственного университета.

"В тот же день в Театре оперы и балета в Улан-Удэ пройдет торжественное собрание общественности. Будут приглашены представители бизнеса, науки, культуры, образования, внесшие вклад в развитие республики. Будем отмечать ударников труда", — рассказала министр культуры. 31 мая в Музее истории Бурятии откроется выставка «Родная Бурятия», на ней планируется представить около 100 экспонатов, рассказывающих о становлении республики в разные времена, в том числе о жизни народа Бурятии в года Великой Отечественной войны.

В Художественном музее им. Ц. С. Сампилова будет работать выставка бурятских художников, живших и трудившихся в Бурятии в последние 95 лет. Празднование юбилея Бурятии продлится 1, 2 и 3 июня — пройдут концерты, детские мероприятия и фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод» — в Этнографическом музее народов Забайкалья.