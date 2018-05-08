В Барнауле зажгут свечи в память о медиках, погибших в годы войны

Шествие «Дорогой милосердия» памяти 85 тысяч алтайских медиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдет в Барнауле 9 мая.

В седьмой раз студенты и преподаватели АГМУ пройдут с зажженными свечами по пр. Ленина, ул. Молодежной, пр. Социалистическому к Мемориалу Славы. К шествию могут присоединиться ветераны здравоохранения и все желающие. Сбор у главного корпуса АГМУ (пр. Ленина, 40) в 20:00 часов.