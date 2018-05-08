В Барнауле зажгут свечи в память о медиках, погибших в годы войны 

Шествие «Дорогой милосердия» памяти 85 тысяч алтайских медиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдет в Барнауле 9 мая.
В седьмой раз студенты и преподаватели АГМУ пройдут с зажженными свечами по пр. Ленина, ул. Молодежной, пр. Социалистическому к Мемориалу Славы. К шествию могут присоединиться ветераны здравоохранения и все желающие. Сбор у главного корпуса АГМУ (пр. Ленина, 40) в 20:00 часов.
«Огромный вклад в борьбу с врагом внесли врачи, медсестры, санитарки. Они давали раненым последнюю надежду на поле боя, выносили их из-под огня, выхаживали бойцов в госпиталях. В тылу проходила еще одна линия фронта — борьба за жизни людей. И в этом сражении наши медики победили: в строй вернулось 72% раненых и 91% больных воинов. Эти результаты значительно превосходят то, что смогли сделать врачи стран, противостоявших нам в войне», — говорит Игорь Салдан, ректор медицинского университета.