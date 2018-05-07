Шеф-редактор «Спутника в Крыму»: «Спасибо изобретателю радио за работу!»

7 мая традиционно отмечается День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский ученый Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив сеанс радиосвязи.

Сегодня это праздник работников всех отраслей связи, в том числе сотрудников радиостанций. О Дне радио, новых проектах и активности слушателей шеф-редактор радио «Спутник в Крыму » Ирина Мульд рассказала в интервью РИА Новости Крым.

— Ирина, обладает ли День радио для вас и ваших коллег определенной сакральностью?

— Не могу сказать, что 7 мая для нас всецело праздничный день, потому что мы всегда работаем. В эфирах, конечно, делаем на этом акцент. Стараемся, например, к мэтрам обратиться, чтобы они рассказали, как работали раньше и как им работается сейчас, коллег из других регионов выводим в эфир. Спасибо великому изобретателю радио, что у нас у всех есть работа (смеется)! Крымчане, коллеги, которые начинали профессиональную деятельность в эпоху радио, когда телевидение не то, чтобы было на втором плане, но еще только развивалось, рассказывали мне, что для них это был большой праздник, в этот день их всегда поздравляло руководство региона.

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— У актеров и музыкантов существует понятие «зеленого концерта», «зеленого представления», когда его участники действуют вопреки программе, импровизируют, оказываясь друг для друга сюрпризом. Вы такое практикуете?

— Мы это делаем 1 августа, в день, когда в 2014 году стартовало наше радио — «Спутник в Крыму». Мы стараемся разнообразить эфир в наш день рождения. Помню, как в 2016 году приглашали 1 августа наших постоянных гостей побыть в эфире ведущими, а сами были гостями студии. Некоторые слушатели мне говорили, что было интересно послушать ведущих в другом качестве. В свой день рождения мы всегда стараемся придумать что-то интересное.

— С начала этого года «Спутник в Крыму» прирос не только эфирным временем, но и рядом проектов.

— С 9 января мы работаем в новом формате, эфир начинается в 7 утра. Можно сказать, у нас стало больше малых эфирных форм. Теперь удается обсудить больше тем. Утренний эфир разбиваем на 15-минутки: каждые 15 минут — совершенно разные темы. Бывают, конечно, интересные гости, интересные темы, — тогда, конечно, правильно позвать гостя в эфир на более продолжительное время. С 8.00 до 9.00 каждый день у нас в гостях либо кто-то из руководства подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе , либо корреспонденты сайта РИА Новости Крым, что вносит значительное разнообразие в эфир. Это дает возможность посмотреть на событие под другим углом. Когда корреспондент рассказывает, как он работал над той или иной темой, что его побудило ею заниматься, почему он те или иные вопросы задавал, — это, конечно, интересно.

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Более того, важно, когда приходят в эфир люди, которые, хоть и не часто бывают в студии, но чувствуют себя как в своей тарелке (вот ты, например), или молодые, начинающие сотрудники, которые абсолютно не боятся задавать вопросы. Недавно в студии был уважаемый гость, который не очень хорошо отзывался о ЕГЭ и молодая журналист сайта — она задала вопрос: «А как бы вы сами сдали ЕГЭ?». Это был вопрос представителя поколения, который уже сдавал ЕГЭ в отличие от всех остальных гостей в студии. Она, так сказать, знала эту кухню изнутри.

Есть также малые эфирные формы просветительского характера, как, например, проект «Литературный Крым». Мы взяли отрывки из произведений о Крыме писателей и поэтов, оформили их и транслируем в эфире. Есть ряд проектов, приуроченных к тем или иным датам. Так, ко Дню освобождения Крыма от немецко-фашистских оккупантов и Дню Победы наши ведущие начитали отрывки из дневников партизанов и подпольщиков, которые освобождали Симферополь и Крым. Ко Дню Победы мы также подготовили проект: все желающие наши сотрудники прочитали стихотворения о войне. Записи этих стихотворений мы поставим в эфир 9 мая.

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— Что бы хотели пожелать слушателям и коллегам в День радио?

— Слушателям, которых много: будьте активней! Мы совершенно открыты, у нас телефонные номера, номера для СМС, к нам можно обратиться во всех социальных сетях, в Интернете. Нам можно позвонить в прямой эфир. Для симферопольцев вообще номер наш символичный: 8-978-023-102-3 ("Спутник в Крыму" вещает в Симферополе на частоте 102,3 МГц — ред.). Я же знаю, что вы слушаете, поэтому звоните, задавайте вопросы. Даже если человек задал вопрос, не касающийся напрямую темы эфира, мы стараемся помочь, по крайней мере направить его куда-то. Хочется пожелать активности. Видите какую-то ситуацию — не поленитесь, позвоните и расскажите. Мы ее обсудим и, возможно, действительно вам чем-то поможем, а в вашем лице — и всему нашему обществу.

Коллегам желаю интересных эфиров, несмотря на то, что сама наша работа захватывающая, но у каждого есть свои любимые темы, и у корреспондентов РИА Новости Крым, которые теперь тоже работают в радиоэфире. Я считаю, нам повезло с нашей работой. C праздником всех нас!