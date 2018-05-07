Антироссийские санкции могут помешать США доставлять грузы на МКС

Соединённые Штаты могут столкнуться с серьёзными проблемами в сфере коммерческой доставки американских грузов на МКС. По данным отчёта управления генерального инспектора NASA, с текстом которого ознакомился RT, это произойдёт из-за введённых конгрессом ограничений на совместную с рядом российских компаний коммерческую деятельность. В документе указано, что поправка к закону о санкциях, позволяющая Вашингтону закупать российские двигатели для ракет, действует только до 2020 года. В случае её непродления США могут лишиться возможности использовать ракеты-носители Antares 230, и, следовательно, компания Orbital ATK не сможет доставлять грузы в космос. При этом в NASA отмечают, что собственные американские разработки в этой области ещё далеки от практической реализации.

США столкнулись с рядом новых рисков в осуществлении грузовых перевозок на Международную космическую станцию (МКС), говорится в новом отчёте управления генерального инспектора NASA. В частности, как подчёркивается в документе, американская компания Orbital ATK в будущем может лишиться возможности использовать ракеты-носители Antares 230 из-за ограничений конгресса США на импорт российских двигателей.

«Для выполнения миссий в рамках второй фазы программы NASA по коммерческой доставке грузов на МКС (CRS-2) компания Orbital ATK намерена задействовать космический корабль Cygnus, однако введённые конгрессом ограничения на импорт российских двигателей могут создать трудности с его запуском, который планируется осуществлять с помощью ракеты-носителя Antares 230», — говорится в документе управления генерального инспектора NASA.

Так, для доставки грузов на МКС в составе первой ступени ракеты-носителя Antares компания Orbital ATK использует российские жидкостные ракетные двигатели РД-181. Договор на их поставку заключён с НПО «Энергомаш»

На сегодняшний день, как отмечается в документе, ограничения на совместную с рядом российских компаний коммерческую деятельность, а также предписания федеральных законов о введении санкций, запрещающие перечисление средств на счета «Роскосмоса» и связанных с ним компаний, таких как «Энергомаш», не распространяются на сделки, которые Orbital ATK заключает в целях доставки грузов на МКС.

Однако это исключение действует лишь до 2020 года, и в случае его непродления американская компания может быть вынуждена прекратить использование ракет-носителей Antares 230.

«Компания Orbital ATK может лишиться возможности использовать ракеты-носители Antares 230 для последующих миссий в рамках второй фазы программы NASA по коммерческой доставке грузов на МКС», — подчёркивается в отчёте.

Согласно документу, миссии по доставке грузов играют ключевую роль в успешном использовании Международной космической станции. Коммерческие перевозки — это более 30% годового бюджета на программы МКС. Так, на вторую фазу CRS-2 было выделено почти $14 млрд На первую фазу программы Штаты потратили около $6 млрд Из 31 миссии, запланированной на этом этапе, уже успешно выполнены 20.

В беседе с RT академик Российской академии космонавтики Александр Железняков также отметил, что США и, в частности, NASA необходимо финансировать программу по коммерческой доставке грузов на МКС, выполнение которой поручается частным компаниям, для поддержания работы своих космонавтов на международной станции.

«NASA — это государственная организация. Агентство платит определённую сумму за работу, которую выполняют частники, а сэкономленные при этом средства они имеют возможность пустить на реализацию других программ», — отметил Железняков.

В интересах США В отчёте управления генерального инспектора NASA отмечается, что ещё две компании, помимо Orbital ATK, работают над осуществлением миссий по коммерческой доставке грузов на МКС — Sierra Nevada и SpaceX . Однако и они столкнулись с рядом проблем.

Так, Sierra Nevada испытывает технические сложности при разработке кораблей Dream Chaser. А сертификация грузовой версии корабля Dragon 2 компании SpaceX, не прошедшей испытаний, несёт риски для выполнения компанией космических миссий в рамках CRS-2.

Отметим, что первая доставка грузов в рамках второй фазы программы NASA запланирована на 2019 год.

Как утверждается в отчёте, компания Orbital ATK также рассматривает возможность использования ракет-носителей Vulcan или Next Generation Launch, однако обе они на данный момент находятся на этапе разработки.

Эти ракеты могут появиться лишь через несколько лет, уточнил Александр Железняков. Он подчеркнул, что на сегодняшний день американским компаниям выгодно сотрудничество с Россией

«Мы имеем хорошо оплачиваемые заказы, и это регулярно позволяет загрузить мощности наших предприятий. Между тем в «Роскосмос» идут дополнительные финансовые поступления. В то же время американцам выгодно, что они покупают уже готовую продукцию и не связываются с этапом разработки и адаптации каких-то систем», — отметил академик Российской академии космонавтики.

Ранее гендиректор госкорпорации Игорь Комаров сообщал, что прибыль «Роскосмоса» от экспорта в 2017 году выросла до $1,9 млрд, что стало рекордным показателем за последние годы.

Контракты научно-производственного объединения «Энергомаш» на поставку в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181 рассчитаны на период до конца 2019 года.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин также подчеркнул, что традиционно США сотрудничают с Россией только по тем направлениям, которые им выгодны и интересны. В беседе с RT он отметил, что Штаты уже не раз грозились прекратить взаимодействие с Россией в сфере космоса, однако эти угрозы остаются лишь словами.

«Это скорее политические пляски определённой части политической элиты Соединённых Штатов типа Джона Маккейна и таких специфических личностей, которые каждый год перед обсуждением бюджета отыгрываются. Смысла никакого ни экономического, ни технологического в этом нет», — сказал эксперт.

Санкционное противостояние

Поправка к закону о новых санкциях против России, разрешающая Соединённым Штатам продолжать закупать российские двигатели, была принята в июне 2017 года. Тогда сенатор-республиканец Кори Гарднер сообщил, что это решение объясняется интересами США в освоении космоса. Американский законодатель также подчеркнул, что без этой поправки Штатам пришлось бы отложить или даже отменить ряд уже запланированных миссий.

Однако сенатор Джон Маккейн раскритиковал принятое решение, назвав его «подарком для российского военно-промышленного комплекса».

Отметим, что Россия и сама может прекратить поставки ракетных двигателей в США. Такая мера рассматривается в качестве одного из ответов на расширение американских санкций в отношении Москвы

Законопроект о российских ответных мерах на недружественные действия США будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 15 мая. Документ подразумевает приостановку сотрудничества между Россией и Соединёнными Штатами по атому, авиастроению и ракетным двигателям. Кроме того, в случае принятия законопроекта Москва сможет вводить запрет на ввоз из США сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции и лекарственных препаратов, а также ограничивать госзакупки американских технологических товаров и программного обеспечения.