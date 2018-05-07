Красноярский край, Хакасия и Тува будут развивать сельское хозяйство вместе

Хакасии и На 12-й международной научно-практической конференции «Логистика — Евразийский мост», завершившейся в Абакане , обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса Красноярского края Тувы в рамках проекта «Енисейская Сибирь». В конференции участвовали руководители министерств сельского хозяйства регионов, специалисты в сфере сельского хозяйства, представители бизнеса, науки и образования из России и из-за рубежа.

На конференции заместитель председателя краевого правительства — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов рассказал о проекте развития логистической сети АПК края. Он предполагает, в частности, строительство нескольких оптово-распределительных центров по заготовке, переработке и сбыту продовольственной продукции. Уже началась его реализация.

Как отметил Шорохов, объединение предприятий в кооперативы и создание оптово-распределительных центров в разных территориях края позволит поставлять в торговые сети свежую продукцию местных производителей с высокой добавленной стоимостью. На первом этапе будут созданы информационно-аналитический центр и биржевая площадка: это позволит понять, какая продукция больше всего востребована в крае и за его пределами. Шорохов предложил участникам конференции подумать над идеями, которые бы позволили создать в рамках проекта «Енисейская Сибирь» территории опередающего развития и решить вопросы, связанные с развитием АПК.