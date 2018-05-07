Ещё
Красноярский край, Хакасия и Тува будут развивать сельское хозяйство вместе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

Красноярский край, Хакасия и Тува будут развивать сельское хозяйство вместе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На 12-й международной научно-практической конференции «Логистика — Евразийский мост», завершившейся в Абакане, обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса Красноярского края, Хакасии и Тувы в рамках проекта «Енисейская Сибирь». В конференции участвовали руководители министерств сельского хозяйства регионов, специалисты в сфере сельского хозяйства, представители бизнеса, науки и образования из России и из-за рубежа.
На конференции заместитель председателя краевого правительства — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов рассказал о проекте развития логистической сети АПК края. Он предполагает, в частности, строительство нескольких оптово-распределительных центров по заготовке, переработке и сбыту продовольственной продукции. Уже началась его реализация.
Как отметил Шорохов, объединение предприятий в кооперативы и создание оптово-распределительных центров в разных территориях края позволит поставлять в торговые сети свежую продукцию местных производителей с высокой добавленной стоимостью. На первом этапе будут созданы информационно-аналитический центр и биржевая площадка: это позволит понять, какая продукция больше всего востребована в крае и за его пределами. Шорохов предложил участникам конференции подумать над идеями, которые бы позволили создать в рамках проекта «Енисейская Сибирь» территории опередающего развития и решить вопросы, связанные с развитием АПК.
Министр сразу же отметил несколько направлений, по которым может быть выстроено более тесное сотрудничество в этом плане между Красноярским краем, Хакасией и Тувой. Например, красноярские аграрии могли бы поставлять соседям корма для животных, а Хакасия и Тува в Красноярский край — продукцию из дикоросов. Эта продукция может быть выведена и на рынки других регионов. Кроме того, Леонид Шорохов заявил, что для развития сотрудничества трех регионов целесообразно было бы создать оптово-распределительный центр в Туве. В нем будет аккумулироваться сельхозпродукция из трех регионов, чтобы затем отправиться в Монголию и Китай.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Организатору челябинского митинга назначено 25 суток ареста В Пензе задержали несколько участников несанкционированной акции Навального В России летом начнут маркировать продукты по типу «светофор»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей288
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой831
На Украине рассказали о планах на Крымский мост521
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика7
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой11
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:31
Бузова сообщила о замужестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение