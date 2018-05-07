Красноярский край, Хакасия и Тува будут развивать сельское хозяйство вместе 

На 12-й международной научно-практической конференции «Логистика — Евразийский мост», завершившейся в Абакане, обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса Красноярского края, Хакасии и Тувы в рамках проекта «Енисейская Сибирь». В конференции участвовали руководители министерств сельского хозяйства регионов, специалисты в сфере сельского хозяйства, представители бизнеса, науки и образования из России и из-за рубежа.
На конференции заместитель председателя краевого правительства — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов рассказал о проекте развития логистической сети АПК края. Он предполагает, в частности, строительство нескольких оптово-распределительных центров по заготовке, переработке и сбыту продовольственной продукции. Уже началась его реализация.
Как отметил Шорохов, объединение предприятий в кооперативы и создание оптово-распределительных центров в разных территориях края позволит поставлять в торговые сети свежую продукцию местных производителей с высокой добавленной стоимостью. На первом этапе будут созданы информационно-аналитический центр и биржевая площадка: это позволит понять, какая продукция больше всего востребована в крае и за его пределами. Шорохов предложил участникам конференции подумать над идеями, которые бы позволили создать в рамках проекта «Енисейская Сибирь» территории опередающего развития и решить вопросы, связанные с развитием АПК.
Министр сразу же отметил несколько направлений, по которым может быть выстроено более тесное сотрудничество в этом плане между Красноярским краем, Хакасией и Тувой. Например, красноярские аграрии могли бы поставлять соседям корма для животных, а Хакасия и Тува в Красноярский край — продукцию из дикоросов. Эта продукция может быть выведена и на рынки других регионов. Кроме того, Леонид Шорохов заявил, что для развития сотрудничества трех регионов целесообразно было бы создать оптово-распределительный центр в Туве. В нем будет аккумулироваться сельхозпродукция из трех регионов, чтобы затем отправиться в Монголию и Китай.