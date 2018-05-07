12 самолётов примут участие в «Эскадрилье Героев» в Хабаровске

Хабаровске 9 мая во второй раз состоится патриотическая акция, в этом году получившая название «Эскадрилья Героев». Как рассказали ИА « Хабаровский край сегодня» в региональном Минкультуры , в небе дальневосточной столицы с 11.50 до 12.30 можно будет увидеть 12 самолётов малой авиации с портретами военных летчиков, героев Великой Отечественной войны.

— «Эскадрилью Героев» составят двенадцать воздушных судов, — говорит заместитель министра культуры края Ирина Купченко . — Планируется, что это будут по три Як-52С и «Цессна», по два «Мауле» и P2002 «Сьерра», Як-18Т «Тунгус» и «ЕвроСтар». Самолёты взлетят с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска и пройдут рядом с городом над акваториями рек Уссури и Амур вдоль береговой линии до Амурского моста и обратно.

— Наблюдать за пролётом «Эскадрильи Героев» можно будет на площадках возле «Ерофей Арены» и с Центральной набережной города, — говорит Ирина Купченко.